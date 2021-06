Bleus : Lyneel arrête la Ligue des Nations et ne disputera pas les Jeux !

Lyneel : « Une énorme déception »



Equipe de France : Julien Lyneel ne terminera pas l'édition de la Volleyball Nations League et ne participera pas aux Jeux Olympiques : le réceptionneur/attaquant a dû renoncer à l’issue d’un échange avec le sélectionneur, Laurent Tillie.

➡️ https://t.co/2ETBrZgH5s pic.twitter.com/MH2zDUlBk0

— FFvolley (@FFvolley) June 15, 2021

Le nom de Julien Lyneel (31 ans) n'apparaîtra pas sur la feuille de match face aux Pays-Bas, ce mardi soir pour le premier match de la quatrième et avant-dernière salve de trois rencontres. Et pour cause :Après s'être entretenu ce mardi à quelques heures de la rencontre contre les Néerlandais avec son sélectionneur Laurent Tillie,Lyneel, qui retrouvera le Championnat de France et le club de Montpellier, six ans après avoir quitté la Ligue A,, lui qui reste sur une saison blanche en raison de son opération à l'épaule droite. S'estimant trop juste physiquement, l'Héraultais et dernier écarté de la sélection pour les Jeux de Rio 2016« Pouvoir rejouer en équipe de France et partager ces moments avec mes potes m’a fait un bien fou. On a donné le max pour revenir, mais je dois accepter le constat que les délais seront trop courts pour que je puisse être compétitif comme l’exige le niveau de la haute performance », confie le double vainqueur de la Ligue Mondiale et du Championnat d'Europe avec la France,pour lui qui avait été retenu dans le groupe pour Rimini en dépit de cette longue période sans jouer. « C’est évidemment une énorme déception, mais je vais continuer à bosser pour retrouver mon jeu à 100%. Ma volonté de rejouer sous le maillot bleu reste intacte et je donnerai tout pour ça. » Les Bleus, de leur côté, vont devoir apprendre à se passer de celui qui avait été utilisé dans un rôle de libéro pendant les premières sorties de son équipe dans cette Ligue des Nations, avant de retrouver son poste. Où il laissera forcément un vide.