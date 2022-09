Bleus : Alerte au coronavirus dans le staff

📣 Mondial 2022 : L'entraineur adjoint positif à la Covid 19

🔎 Dans le cadre du Championnat du Monde de volleyball, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Loïc GEILER, a été testé positif à la COVID 19 par la FIVB et mis à l'isolement.



👉 https://t.co/qZFaGyJ1yb pic.twitter.com/FOLaT7U3tg



— FFvolley (@FFvolley) September 1, 2022

Les Bleus poursuivent leur préparation

C’est une alerte dont les Bleus se seraient bien passés. Alors qu’ils préparent leur huitième de finale du championnat du monde, prévu ce lundi face au Japon, le coronavirus est revenu au cœur des discussions. Si les joueurs d’Andrea Giani ont su passer entre les mailles du filet jusqu’à maintenant, ce n’est plus le cas concernant le staff technique. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de volleyball (FFVolley) a confirmé que l’adjoint du sélectionneur de l’équipe de France Loïc Geiler a été testé positif au coronavirus à l’occasion d’une vague de tests commissionnée par la Fédération Internationale (FIVB). « Dans le cadre du championnat du monde de volleyball qui se déroule actuellement en Slovénie et Pologne, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Loïc Geiler, a été testé positif au coronavirus par la FIVB et mis à l'isolement comme le stipule le règlement officiel de la compétition », précise la FFVolley.Alors que Loïc Geiler a bel et bien été isolé du reste du groupe, l’adjoint d’Andrea Giani ne souffrirait pas de symptômes sévères. Malgré ces circonstances particulières, les Bleus poursuivent leur préparation à quatre jours du duel contre le Japon sur le parquet de la Stozice Arena de Ljubljana à l’occasion des huitièmes de finale du Mondial 2022. « Dans ce contexte particulier, le collectif français continue sa préparation dans le respect du protocole et sera de nouveau au complet pour son match de huitième de finale face au Japon le 5 septembre prochain », confirme la FFVolley dans son communiqué. Toujours invaincus dans la compétition, avec trois victoires face à l’Allemagne, la Slovénie puis le Cameroun à l’occasion du Tour Préliminaire, les champions olympiques en titre et récents vainqueurs de la Ligue des Nations abordent la phase à élimination directe avec confiance, eux qui pourraient retrouver l’Italie dès les quarts de finale.