Bleues : Le sélectionneur satisfait de la première phase de qualification

Rendez-vous vendredi contre le Danemark

VOLLEY - EURO 2021 (F) / QUALIFICATIONS

Classement du Groupe E

France 7

Avec deux victoires et une défaite au tie-break au compteur, l’équipe de France féminine de volley est bien partie pour se qualifier pour l’Euro, qui se déroulera du 18 août au 4 septembre prochain. Les Bleus ont disputé la première moitié du tournoi de qualification la semaine passée à Belfort, et joueront la deuxième moitié entre vendredi et dimanche à Budapest, en Hongrie, seul pays à avoir remporté ses trois premiers matchs. Le sélectionneur des Bleues, Emile Rousseaux, s’est dit satisfait des trois premières rencontres : «certaines n’avaient plus eu de vie quotidienne en groupe et ne faisaient plus de travail physique depuis plusieurs semaines. Nous n’avions eu que trois ou quatre jours de préparation avec l’équipe au complet. Donc j’ai considéré ces trois matchs comme l’occasion de mettre les filles en jambes, sachant qu’avec toutes les évolutions liées au Covid, il faut s’habituer à ce rythme d’enchaîner plusieurs matchs en quelques jours, ce n’est pas le même que quand tu as des allers et retours avec trois ou quatre jours de repos entre les matchs comme avant. Pour ce qui est des matchs en eux-mêmes, je trouve que nous avons fait de belles choses en service/contre, on s’est appuyés sur les qualités existantes des filles, on a en revanche énormément de travail à faire sur le plan de la connexion réception/attaque, mais c’est normal parce qu’on n’a pas eu le temps de travailler. »Lors des trois derniers matchs, l’objectif principal sera bien sûr de se qualifier, avant de peaufiner les réglages collectifs : « L’objectif est d’abord de valider notre qualification, peu importe la place.Pour l’instant, même si je suis content des entrées de Lisa Arbos et d’Emilie Respaut, les autres joueuses n’ont pas eu l’occasion de se montrer sur le terrain pour les raisons que j’ai expliquées, or, je ne vois pas mon rôle comme la conduite d’une équipe, mais comme celle d’un collectif », conclut Rousseaux. La France affrontera le Danemark vendredi à 16h00, puis Israël samedi à 16h00 et la Hongrie dimanche à 19h00.Israël 3Danemark 0Les deux premiers se qualifieront pour la phase finale de l’Euro 2021.