Berlin : Kevin Le Roux a signé

Une longue période de pause pour Le Roux

Un dixième club pour Kevin Le Roux ! Après l’AS Cannes (2009-2013), Piacenza en Italie (2013-14), Hyundai Skywalkers en Corée du Sud (2014-15), Ankara en Turquie (2015-16), Modène en Italie (2016-17), le Dynamo Moscou (2017), Rennes (2017-18), Cruzeiro (2018) au Brésil et Pékin (2019), le central ou attaquant international français de 31 ans Kevin Le Roux s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le club de Berlin.Berlin est actuellement leader du championnat d’Allemagne, avec cinq victoires et deux défaites, mais compte un match en plus que son dauphin, Friedrichshafen. Il va également disputer ses trois premiers matchs de Ligue des Champions la semaine prochaine, contre Ljubljana, le Zenit Kazan (où évolue Earvin Ngapeth) et le club polonais de Jastrzebski.Cela fait désormais de nombreux mois que Kevin Le Roux n’a pas pu jouer en club, puisque« J'attends des nouvelles de Chine où je n'ai pas pu disputer le dernier Championnat à cause de la pandémie de Covid-19. Il est possible que j'y retourne, sinon j'essaierai de trouver un club en Europe. Mais l'heure n'est pas encore venue pour moi de rentrer jouer en France. Un peu plus tard, oui, avec grand plaisir », confiait-il en juin dernier dans les colonnes de L’Equipe. Kevin Le Roux espère désormais faire une grande saison avec Berlin, avant de se tourner vers les Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021 avec les Bleus.