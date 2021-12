AS Cannes : Matijasevic arrive pour remplacer Dileo sur le banc, Fromm annoncé en Italie

La stratégie de l’électrochoc a été choisie du côté de l’AS Cannes. Arrivé en début de saison pour prendre la suite de Luc Marquet, qui avait amené le club au titre de champion de France en avril dernier, Horacio Dileo fait déjà ses valises. Le technicien argentin a été officiellement démis de ses fonctions par le président de l’AS Cannes Jérôme Rousselin. « D’un commun accord, Horacio Dileo et l’AS Cannes ont mis un terme à leur collaboration », annonce le club via les réseaux sociaux. Un départ qui intervient alors que le club des Alpes-Maritimes pointe à la 14eme et dernière place du classement de Ligue A masculine avec seulement deux victoires en douze journées. Un bilan bien loin des ambitions du début de saison, notamment matérialisées par l’arrivée du capitaine de la sélection allemande Christian Fromm. Le réceptionneur-attaquant ne va pas s’éterniser du côté de Cannes puisqu’il est annoncé à Vibo Valentia, où il remplacera le Brésilien Douglas Costa, qui a fait le choix de rentrer au pays.

Matijasevic va retrouver la Ligue A masculine

A peine le départ d’Horacio Dileo confirmé que l’AS Cannes a communiqué sur le nom de son successeur. Passé par Beauvais entre 2001 et 2006 mais également à Chaumont entre 2009 et 2014 puis vu sur le banc de Rennes entre 2014 et 2020, le technicien franco-serbe Nikola Matijasevic s’est engagé et aura pour objectif de redresser la trajectoire du club champion de France en titre. « On va travailler très dur pour tourner cette situation difficile », a-t-il confié via son compte Instagram. Pour Jérôme Rousselin, le nouvel entraîneur de l’AS Cannes est « un coach avec une expérience incroyable qui connaît parfaitement le championnat français ». Un début de mandat qui sera sur les chapeaux de roues puisque l’AS Cannes défie ce mercredi Pérouse sur son parquet dans le cadre de la Ligue des Champions. Une rencontre au sommet qui en précédera une autre puis les Cannois se déplaceront ce samedi à Tours, le leader du championnat qui reste sur une première défaite cette saison à Sète.