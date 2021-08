Amical : La France bat l'Ukraine pour la première de Bernardinho

La concurrence fait rage chez les Bleus

L'ère Bernardo Rezende commence idéalement.Au Phare de Belfort, où le groupe est en stage depuis dimanche soir, cette rencontre a permis au nouveau staff des Tricolores de tester ou de revoir à l'œuvre de nouvelles têtes, à l'image de Benjamin Diez, Gildas Prévert, François Rebeyrol, Kellian Motta Paes, mais également Luka Basic. Car, pour l'occasion, de nombreux champions olympiques étaient au repos, alors que Trévor Clevenot, Benjamin Toniutti ou encore Yacine Louati ont été utilisés avec parcimonie lors de ce premier match de préparation pour l'Euro 2021, qui se tiendra du 1er au 19 septembre.Sous les yeux notamment d'Antoine Brizard, Nicolas Le Goff, Earvin Ngapeth et Jean Patry, la France a donc maitrisé son sujet, avant de retrouver les Ukrainiens ce vendredi (19h30).Ainsi, ces derniers ont dû marquer des points dans l'esprit de Bernardinho, qui disposera d'un groupe de 14 éléments en Estonie. « Il y avait une très belle ambiance à Belfort, je pense que les gens ont été contents du spectacle. (...) C’est vraiment une belle soirée pour nous. Les champions olympiques ? J’ai le sentiment qu’ils sont contents d’avoir l’opportunité de continuer à vivre cette belle aventure, d’être ensemble, et de partager à nouveau les moments incroyables qu’ils ont vécus. Et maintenant, ils veulent construire quelque chose pour le championnat d’Europe.», a confié Mauricio Paes, l'un des entraîneurs adjoints de l’équipe de France, sur le site officiel de la Fédération française de volley. Pour rappel, le premier match des Bleus lors de l'Euro 2021 est prévu le 3 septembre contre la Slovaquie.