Transat Jacques-Vabre: Lamiré et Carpentier vainqueurs en Multi50

Gilles Lamiré et Antoine Carpentier (GCA-1001 sourires) ont remporté ce vendredi la Transat Jacques Vabre, dans la catégorie Multi50. Les deux hommes sont arrivés à Salvador de Bahia dans la nuit de jeudi à vendredi, 11 jours, 16 heures, 34 minutes et 41 secondes après leur départ du Havre.

"C’est une route longue et difficile, on savait avant le départ que ce ne serait pas facile, a réagi Gilles Lamiré. J’ai toujours une appréhension avant de partir. On a vécu une aventure incroyable, le niveau en Multi50 est super élevé, c’est ma première grande course avec le bateau. Antoine est un super marin, il m’a beaucoup aidé à prendre en main le bateau. J’ai déjà commencé à regarder notre trace, ça s’est passé comme dans un beau livre illustré."

Dans une catégorie où il n'y avait que trois bateaux engagés, Thibaut Vauchel-Camus et Fred Duthil (Solidaires en peloton-ARSEP) devraient prendre la deuxième place, devant Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial). En Imoca, Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) menaient la danse au pointage de 12h avec une avance de plus de 200 milles.