Solitaire Figaro: Peyron en tête de la dernière étape

On attend aux alentours de midi les premiers concurrents de la 4e et dernière étape de la Solitaire du Figaro entre Rioscoff et Dieppe. Et c'est une vieille connaissance du monde de la voile qui pointait en tête au dernier pointage effectué à 5h.

Loïck Peyron (Action Enfance) possédait ainsi 0,01 mille d'avance sur Armel Le Cléac'h (Banque Populaire). Mais c'est bien Yoann Richomme (Hellowork / Groupe Télégramme) qui, malgré sa 7e position au sein de la flotte (+0,71 mille), devrait s'imposer en tant que leader du classement général.