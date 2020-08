Un premier joueur forfait pour l’US Open pour cause de coronavirus ? Selon les informations de L’Equipe, Benoit Paire a été testé positif au covid-19 et ne pourra donc pas disputer le tournoi du Grand Chelem new yorkais, qui commence ce lundi. Le joueur français de 31 ans (22eme mondial) a été placé en quarantaine dans son hôtel, ainsi que son coach Morgan Bourbon, la seule personne qui l’accompagne aux Etats-Unis. Tous les tests qu’il avait passés jusque-là s’étaient avérés négatifs. Toujours selon le quotidien sportif, les compatriotes de Benoit Paire, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrère et Édouard Roger Vasselin, doivent également rester à l'isolement dans leur hôtel. Benoit Paire devait affronter au premier tour de l’US Open le Polonais Kamil Majchrzak (24 ans, 108eme) pour la première fois de sa carrière. L’Avignonnais avait pris part au tournoi de reprise de la saison ATP après cinq mois et demi de pause, à Cincinnati (tournoi délocalisé à New York) mais avait abandonné dès son entrée en lice contre le Croate Borna Coric, alors qu’il était mené 6-0, 1-0, car il était malade. Les premiers symptômes du coronavirus ? Peut-être…

Début juillet, Paire ne voulait pas aller à New York



Début juillet, Benoit Paire déclarait pourtant qu’il n’était pas chaud pour aller aux Etats-Unis : « Allez à New York ? Aujourd’hui, je dis non. Quand je vois les conditions actuelles sur place, ce qu’il faut faire pour y participer, je préfère limite attendre les tournois en Europe comme Madrid (annulé depuis, ndlr) et Rome tranquillement. Maintenant il y a des risques à y aller. Y aller c’est prendre le risque de se faire contaminer. Même si moi le premier j’ai envie de jouer au tennis, de voyager, car c’est notre quotidien. » Une déclaration qui s’est finalement avérée prémonitoire... Depuis la reprise du circuit ATP dans la « bulle » de New York, un seul cas positif au coronavirus avait été détecté : celui du préparateur physique de l’Argentin Guido Pella et du Bolivien Hugo Dellien, ce qui avait entraîné leur exclusion du Masters 1000 de Cincinnati.