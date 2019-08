On ne donnait pas cher des chances de Kristina Mladenovic lundi, à l’issue du deuxième set de son match face à Angelique Kerber au premier tour de l’US Open. Littéralement balayée par l’Allemande (0-6) après avoir remporté la première manche 7-5, on l’imaginait mal rebondir dans le troisième acte, alors que la lauréate de l’édition 2016, actuelle 14e au classement WTA, allait, elle, de mieux en mieux.

Mais "Kiki", qui restait sur deux défaites d’affilée, d’entrée à Toronto et au premier tour des qualifications de Cincinnati, s’est révoltée. Elle a d’abord réussi le break d’entrée, avant de se faire reprendre (3-3). Mais elle s’emparait une nouvelle fois du service adverse au meilleur moment, ou presque, à 4-4, après avoir laissé échapper deux opportunités de break dans ce même jeu.

Un break confirmé dans la foulée pour signer une victoire (7-5, 0-6, 6-4 en 2h24), avec 46 coups gagnants, qui pourrait faire beaucoup de bien à la 54e joueuse mondiale, quart-de-finaliste à New York en 2014. Pour espérer y retourner, elle devra d’abord écarter sa jeune compatriote Fiona Ferro (22 ans, 74e), tombeuse de Daria Gavrilova (6-3, 6-4) et qui va disputer un deuxième tour en Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière. Deux joueuses qui s’étaient croisées au premier tour du dernier Roland-Garros, pour une victoire de Mladenovic (6-3, 7-6[3]).

