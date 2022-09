A l'image de Caroline Garcia dans le tableau féminin, Nick Kyrgios est dans la forme de sa vie cet été et semble être en mission lors de cet US Open 2022 pour aller décrocher son premier titre du Grand Chelem ! L'Australien de 27 ans a remporté le huitième de finale le plus attendu de cette édition, face au n°1 mondial Daniil Medvedev : 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 en 2h55. Déjà vainqueur de trois de leur quatre précédentes confrontations (la dernière à Montréal en août), l'enfant terrible du tennis mondial a confirmé au meilleur des moments, et le voici en quarts de finale à New York pour la première fois de sa carrière. Dans ce match de grands serveurs (22 aces pour le Russe, 21 pour l'Australien), Kyrgios est parvenu à arracher le premier set au bout du suspense. Alors qu'il avait mené 4-2 dans la manche, et que Medvedev était revenu à 4-4, tout s'est finalement joué au tie-break, où le n°1 mondial a manqué trois balles de set, puis en a sauvé trois, et Kyrgios a fini par conclure (13-11) après 63 minutes de jeu. Malgré tout, Medvedev ne s'est pas laissé abattre et a débuté le deuxième set tambour battant, en menant rapidement 5-1. L'Australien a effacé l'un de ses breaks de retard (5-2), mais pas deux, et a concédé la manche. Dans le troisième set, un break à 2-1 a suffi au n°25 mondial pour empocher le set, en se permettant même de perdre un point imperdable (en reprenant une balle dans le camp de Medvedev sans la laisser rebondir). Plus fort, Kyrgios a confirmé dans le quatrième set en breakant à 1-1 et 3-1, sans que son adversaire ait la moindre occasion de revenir. L'Australien va donc disputer son quatrième quart de finale en Grand Chelem et retrouver le Top 20, alors que Daniil Medvedev va quitter son trône lundi prochain. Le Russe va en effet céder sa place à Rafael, Carlos Alcaraz ou Casper Ruud.

Khachanov en cinq sets



En quarts de finale, Nick Kyrgios défiera un autre Russe, qu'on avait un peu perdu de vue cette année, le n°31 mondial Karen Khachanov. Il est venu à bout du n°15 mondial et vainqueur du Masters 1000 de Montréal, Pablo Carreno Busta, après un combat de 3h22 : 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3. L'Espagnol ne s'est procuré que deux balles de break lors de cette rencontre, et il les a converties toutes les deux, ce qui lui a permis d'empocher deux sets : le premier en breakant d'entrée et le quatrième en breakant à 2-2. Khachanov, quant à lui, s'est montré moins efficace en ne convertissant "que" 5 balles sur 15, mais cela lui a permis de gagner le deuxième set (break à 3-2) et le quatrième (break à 0-0, 3-1 et 5-1). Difficile de savoir de quel côté allait basculer la rencontre dans la cinquième manche, et c'est le Russe qui s'est montré le plus, en breakant à 4-2 puis en s'imposant sur sa troisième balle de match. Après Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021, Khachanov va disputer son troisième quart de finale en Grand Chelem, face à Kyrgios, qu'il a battu à Cincinnati en 2019, avant que l'Australien ne prenne sa revanche à l'Open d'Australie 2020. En jeu, une place dans le dernier carré !