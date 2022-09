Iga Swiatek continue son chemin. Ce mercredi, la Polonaise, numéro 1 mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre l'Américaine Jessica Pegula, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux manches (6-3, 7-6 (4)) et 1h55 de jeu. Dans la première manche, l'Américaine a obtenu une balle de break d'entrée, mais sans parvenir à ses fins. C'est à 2-2 que Jessica Pegula a alors réussi la première à faire le break. Tout en se faisant finalement débreaker dans la foulée. Pour finir ensuite également par perdre son ultime service, juste après. Un double-break blanc. A 5-3, la Polonaise a ensuite tranquillement conclu cette première manche, à sa première opportunité, pour prendre déjà les devants dans cette rencontre (6-3). Enfin, la deuxième et dernière manche fut bien plus décousue.

Dix breaks sur douze jeux dans la deuxième manche



Et pour cause. Sur les douze jeux disputés par les deux joueuses, dix breaks ont alors eu lieu. Et plus précisément quatre d'entrée, puis six pour terminer. C'est seulement dans le sixième jeu, lorsque Iga Swiatek était alors au service qu'il n'y a eu aucune balle de break. La numéro 1 mondiale aurait même pu se faciliter davantage la tâche, puisqu'elle s'est retrouvée en mesure de servir pour le gain de ce match, à deux reprises. Et plus précisément à 5-4 puis à 6-5. Sans pour autant parvenir à se procurer une seule balle de match. C'est donc certainement tout naturellement que les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie-break. A 3-2 en sa faveur, la tête de série n°1 a alors été la première à remporter un point sur son propre service. Ce qui lui a alors permis de rester en tête, pour ensuite aller s'imposer sur sa toute première balle de match (7-6 (4)). En demi-finales, la Polonaise affrontera la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6.