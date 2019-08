A l'inverse de Novak Djokovic, qui a déroulé pour son entrée en lice à l’US Open, l’emportant 6-4, 6-1, 6-4 face à Roberto Carballes Baena, Roger Federer a connu plus de difficultés pour son premier match à New York. L’opposition était pourtant encore plus modeste, le recordman de victoires en Grand Chelem faisant face à l’Indien Sumit Nagal, 190e joueur mondial et issu des qualifications, mais le Suisse a été victime d’un retard à l’allumage.

Suffisant pour abandonner la première manche à son adversaire (6-4), qui avait eu le mérite de profiter des nombreuses fautes directes (19) et d’une première balle aux abonnés absents (48%) de la légende helvète pour faire la course en tête. Le Bâlois, qui a été éliminé dès les huitièmes de finale a Cincinnati pour son unique tournoi de préparation, n’en a pas moins eu vite fait de redresser la situation. Plus appliqué, notamment au service, l’ancien numéro un mondial n’avait aucunement besoin de forcer et faisait défiler les jeux dans les deuxième et troisième sets, remportés 6-1, 6-2 en à peine plus d’une heure et avec pas moins de 31 coups gagnants à la clé.

Incapable de réussir le moindre coup gagnant dans la troisième manche, Sumit Nagal allait opposer une meilleure résistance dans la quatrième manche mais malgré les quatre balles de debreak concédées dans le dernier jeu, Roger Federer allait conclure l’affaire en 2h30' (4-6, 6-1, 6-2, 6-4). Place désormais pour le Suisse au Bosnien Damir Dzumhur, qui a mis fin au parcours du Français Elliot Benchetrit, issu des qualifications et battu 4-6, 6-2, 6-3, 6-0.