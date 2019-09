"Cette victoire est importante pour moi…" Rafael Nadal a vécu une finale en trois temps. Au moins. Et aucun n’a été évident tant Daniil Medvedev a fait preuve d’abnégation et d’intelligence face à lui. L’Espagnol a pourtant une nouvelle fois su tout donner pour finalement remporter un 19e titre du Grand Chelem, le 4e à l'US Open. Une finale épique qui s’est décidée au 5e set après 4h49’ de jeu (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4).

La première partie de la rencontre s’est bien déroulée pour le Majorquin qui aura donc mené deux sets à zéro et pensait alors l’emporter sans trop trembler. "J’avais le match plus ou moins sous contrôle, autant que possible pour une finale du Grand Chelem, contre un joueur comme Medvedev. Mais ça s’est compliqué et il a très bien terminé le 3e set", a avoué l’Espagnol pour Eurosport.

Surtout, le Russe a montré toute la palette de son jeu, à la fois techniquement et psychologiquement. "Il a complètement changé de tactique. Il a vu que ce qu’il faisait ne fonctionnait pas bien au service et dans les montées au filet. On sait combien il est bon et il a amélioré différents aspects de son jeu par rapport aux deux premiers sets", explique l’Espagnol qui a donc vu son adversaire se remettre en selle et le rattraper…

Il restait une ultime manche, extrêmement disputée. Et les deux joueurs ont eu des opportunités de faire la différence avec un total de 10 balles de break, 5 pour chacun. A ce petit jeu, Nadal a su breaker deux fois contre une à Medvedev. Une infime différence. Pour sa première finale en Majeur, le numéro 5 mondial a montré combien il était devenu un joueur de tout premier plan. Repousser ainsi le Majorquin dans ses retranchements n’est pas donné à tout le monde, encore moins dans ce contexte.

Mais une nouvelle fois, Nadal, avec ce mental hors norme, a eu gain de cause. Il ne pointe plus qu’à une longueur du record de Roger Federer et de ses 20 titres en Grand Chelem. Gigantesque.