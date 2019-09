L’US Open n’aura pas été de tout repos pour Novak Djokovic. Diminué par cette blessure à l’épaule gauche qui le gêne depuis des semaines, le Serbe s’est accroché, il a parfois été chahuté, y compris par le public au tour précédent et évidemment à sa sortie du court puisqu’il a été sifflé, avant de finir par lâcher prise face à Stan Wawrinka en huitièmes de finale d’un Majeur dont il était le tenant du titre. Le Suisse menait 6-4, 7-5, 2-1 quand le « Djoker » a fini par se rendre à l’évidence.

On l’a vu secouer son épaule, se faire masser à la fin du 2e set et tenter d’adapter son jeu mais la puissance du Suisse lui a fermé toutes les portes. "Oui, malheureusement c’est l’épaule gauche. (…) C’est frustrant, évidemment très frustrant", a-t-il plaidé en conférence de presse. Une terrible déception pour la tête de série numéro 1 qui n’a pas voulu parler du match sous l’angle d’un joueur diminué. "Je tiens à féliciter Stan et je lui souhaite le meilleur, je ne veux pas parler de ma blessure", a-t-il ajouté. Un Wawrinka qui reste sur quatre victoires de rang contre lui en Grand Chelem et qui avait notamment remporté leur duel en finale ici-même à New York en 2016.

Djokovic va désormais prendre du temps pour se soigner. Il ne devrait pas rejouer avant la fin du mois mais espère participer à la tournée asiatique si son épaule veut bien le laisser tranquille. Pour Wawrinka , c’est un nouveau gros coup et, désormais, une belle perspective dans une partie de tableau avec encore Federer (opposé à Dimitrov en quart) mais également le tube de l’été, un certain Daniil Medvedev qui lui fera face pour un quart très prometteur.