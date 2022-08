Sans grande surprise, Alexander Zverev a déclaré forfait pour son deuxième tournoi du Grand Chelem de suite. Après Wimbledon, le joueur allemand a annoncé qu’il renonçait à l’US Open, confirmant ainsi les informations du journal Bild publiées lundi en début d'après-midi. Le 3 juin dernier, le joueur de 25 ans s’était gravement blessé à la cheville pendant sa demi-finale de Roland-Garros où il menait la vie très dure à Rafael Nadal (7-6, 6-6 après trois heures de jeu en faveur de l’Espagnol au moment de l’abandon de l’Allemand). Le diagnostic était sévère : déchirure des ligaments du pied droit. Absent au départ pour « six à huit semaines », le n°3 mondial n’a toujours pas repris la compétition, et on ne le verra donc pas sur les courts new yorkais. « Je ne reviendra pas quand je serai à 100% en forme, mais quand je pourrai gagner un tournoi », avait confié Zverev peu après sa blessure. Selon Bild, le plus probable serait de voir le joueur allemand revenir à la compétition fin septembre pour la Coupe Davis, où l’Allemagne affrontera la France, la Belgique et l’Australie à Hambourg lors de la phase de groupes.





Nadal tête de série n°2



Avec ce forfait (qui permet à l'Américain Stefan Kozlov d'entrer directement dans le tableau), Rafael Nadal devient donc la tête de série n°2 de l’US Open et ne pourra donc pas affronter le tenant du titre Daniil Medvedev avant la finale. Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas seront quant à eux têtes de série n°3 et 4, alors que l’incertitude est toujours de mise concernant Novak Djokovic, qui les suit au classement publié ce lundi. Demi-finaliste l’an passé face au Serbe, Alexander Zverev va perdre 720 points à la fin de l’US Open et devrait donc perdre sa place de dauphin. Mais ce n'est pour l'instant pas son problème principal, lui qui veut d'abord être en mesure de rejouer en compétition.