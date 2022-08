US Open - Thiem : « Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel »

Sa carrière n'est plus vraiment la même. Lors de l'édition 2020 de l'US Open, l'Autrichien Dominic Thiem, alors tête de série n°2, avait triomphé, après avoir battu, en finale, l'Allemand Alexander Zverev, tête de série n°5, en cinq manches (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6)) et 4h05 de jeu. Après avoir manqué l'édition 2021, en raison d'une blessure à un poignet qui lui a d'ailleurs fait manquer toute la seconde partie de la saison dernière, celui qui est redescendu à la 211eme place mondiale fait son grand retour du côté de Flushing Meadows. Cette fois, le joueur a été contraint de demander une wild card, dans la mesure où il se trouve désormais bien trop loin dans la hiérarchie mondiale et qu'il ne pouvait donc pas intégrer directement le tableau principal.

Carreno Busta comme premier adversaire à l'US Open

Son adversaire du premier tour sera redoutable puisqu'il s'agira, en effet, de l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 15eme joueur mondial et tête de série n°12. Une rencontre programmée dès ce lundi. En attendant son entrée en lice, l'Autrichien a été interrogé sur le site internet officiel de l'ATP, lui qui compte un total de dix victoires lors de ses quinze derniers matchs, confiant ainsi notamment : « La leçon que j’ai apprise est qu’il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, même quand vous ne pensez pas qu’il y en ait, même quand les choses sont très, très difficiles, quand il y a beaucoup de douleur ou quand il semble qu’il n’y a pas de moyen d’avancer. J’ai eu beaucoup ce sentiment, surtout au début de ma blessure au poignet. Mais d’une manière ou d’une autre, après un certain temps, il y a toujours un petit pas en avant. Voir ces petites choses positives, c’est très important et ce n’est pas seulement dans le tennis ou le sport, mais dans toute la vie. »