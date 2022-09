US Open - Ruud : ''Haaland ? La plus grande star en Norvège''

Casper Ruud disputera à l'US Open sa seconde finale d'un tournoi du Grand Chelem durant la nuit de dimanche à lundi après celle de Roland-Garros perdue face à Rafael Nadal. En plus d'avoir l'occasion de soulever le premier trophée majeur de sa carrière, le Norvégien pourrait faire d'une pierre deux coups car le trône de numéro un mondial sera promis au vainqueur de son duel qui l'opposera à l'Espagnol Alcaraz. Malgré son état de forme étincelant et sa popularité grandissante, il n'en demeure pas moins éclipsé dans son pays par la grande vedette Erling Haaland.



"Une saison incroyable jusqu'à présent. Et nous espérons tous qu'il va continuer à marquer. C'est une joie de le voir marquer but après but" a confié Casper Ruud face à la presse en préambule de sa finale avant d'évoquer le statut d'icône que représente le footballeur de Manchester City. "Il est de toute évidence la plus grande star que nous ayons en Norvège à l'heure actuelle et il continuera probablement à l'être pendant de nombreuses années encore" a-t-il souhaité, admiratif de son compatriote. Difficile en effet de rivaliser avec une star planétaire du ballon rond.

"Mettre le tennis norvégien sur la carte"

Relégué au second plan sur la scène nationale, le tennisman sait qu'il ne fait pas le poids. Donc certes à un degré moindre, il n'en demeure pas moins conscient qu'il représente un symbole national par ses performances. "Partout où je vais je représente la Norvège (...) car le drapeau norvégien est toujours derrière ou devant mon nom. Je veux donc représenter la Norvège d'une bonne manière et mettre le tennis norvégien sur la carte un peu plus que ce qu'il a été les années précédentes. J'espère que je peux représenter la Norvège et le peuple norvégien d'une bonne manière, lorsque je voyagerai et jouerai" a-t-il surenchéri. Nul doute qu'avec sa finale imminente à Flushing Meadows, il ne pouvait rêver d'une meilleure vitrine.