US Open : Paire, hors de lui, reçoit un point de pénalité et insulte un spectateur

"J'ai joué deux fois à 15h en plein cagnard, ça m'a beaucoup épuisé"



😬 Premier avertissement dans cet US Open pour Benoît Paire qui a envoyé une balle dans les tribunes après un premier service raté...#USOpen @benoitpaire pic.twitter.com/j9sEzGpqIR

— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2021

Benoit Paire a une nouvelle fois fait le show lundi, pour son entrée en lice à l'US Open qui s'est malheureusement soldée par une défaite en quatre manches devant Dusan Lajovic (6-3, 7-5, 2-6, 6-4). D'abord en fin de premier set, lorsqu'il a été sanctionné d'un avertissement après avoir balancé une balle en tribunes. Au début de la manche suivante, il n'y était cette fois pour rien lorsque sa raquette, encore sur un service, partait directement dans le filet. En revanche, à la fin du deuxième set, c'est bien le Français qui a totalement disjoncté.Avant de qualifier le spectateur incriminé de "gros fils de p...".A l'issue de la partie, Benoit Paire n'était pas plus dérangé que ça (propos relayés par L'Equipe) : "Je suis arrivé un peu fatigué. À Winston-Salem, j'ai joué deux fois à 15h en plein cagnard, ça m'a beaucoup épuisé. Je n'ai pas pu vraiment me reposer. Depuis que je suis là, je suis un peu plus lourd. La chaleur était étouffante. Il y avait beaucoup d'humidité, j'étais trempé. J'ai cru qu'il allait cramper, il n'était pas bien quand je suis revenu, finalement il a su faire l'effort. Ça restera une bonne tournée, c'est positif, je rejoue bien au tennis et j'ai repris un peu de plaisir. Désormais, j'ai hâte de me reposer. J'en ai besoin."A noter enfin que le n°4 français (49eme mondial) était équipé à la dernière minute d'un. "Il est râleur, tellement français et tellement normal", résume le PDG de la marque de vêtements, Sébastien Bismuth, qui a ficelé l'affaire en une journée, juste avant le début du tournoi du Grand Chelem américain.