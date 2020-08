US Open : Murray et Clijsters ont reçu une wild card

Let's get wild 🤪

Toutes les autres invitations pour des Américains

Pas encore certain de pouvoir se tenir, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, l'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre prochains du côté de New York, peaufine sa préparation. Ce jeudi, l'organisation de l'habituel quatrième et dernier Grand Chelem de l'année a dévoilé la liste des joueurs et autres joueuses invités. Et parmi les heureux élus autorisés à se rendre à Flushing Meadows pour intégrer directement le tableau principal des simples hommes et dames,. Une décision désormais officielle, mais qui n'est pas forcément une surprise aux yeux des observateurs. Pour la première fois depuis huit ans, la Belge, aujourd'hui âgée de 37 ans et qui vient tout juste de sortir de sa deuxième retraite après sept ans d'inactivité, devrait donc disputer un tournoi du Grand Chelem.Cette saison, avant l'interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, celle qui a déjà remporté l'US Open à trois reprises par le passé, soit en 2005, 2009 et 2010, avait été éliminée au premier tour des deux tournois auxquels elle a pris part, à savoir Monterrey et Dubaï. De son côté, l'Écossais, vainqueur du Majeur américain en 2012, renouera avec un Grand Chelem pour la toute première fois depuis l'Open d'Australie 2019., délocalisé à New York et où il a également été invité. Le reste des invitations de l'US Open, au nombre de quatorze, a été attribué à des Américains. Chez les hommes, on retrouve Brandon Nakashima, Thai-Son Kwiatkowski, Sebastian Korda, Ulises Blanch, Michael Mmoh, Maxime Cressy et JJ Wolf. Du côté des dames, on retrouve Caroline Dolehide, Usue Arconada, Ann Li, Cici Bellis, Francesca Di Lorenzo, Robin Montgomery et Whitney Osuigwe.