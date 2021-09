Monfils au troisième tour

Moutet s'arrête là



, qui n'est autre que le mieux classé de nos représentants (numéro 20 au classement ATP). Tombeur de l'Argentin Coria au premier tour,(7-5, 4-6, 6-4, 6-4, 2h56 de jeu). Contrairement à sa victoire (expéditive) du tour précédent, le demi-finaliste à New York en 2016 a cette fois laissé filer un set face à son adversaire du jour, nettement moins bien classé que lui dans la hiérarchie (il est 87eme). Cela n'a pas empêché "La Monf" de dominer la plupart du temps les débats face à Johnson. Le Parisien, métamorphosé par rapport à son début de saison, s'est pourtant fait peur face au moustachu, sur deux chutes notamment, au même titre qu'il s'est sûrement vu retomber dans ses travers sur les derniers jeux du deuxième set, où son pire visage a de nouveau rejailli. Il a malgré tout, et heureusement pour lui, redressé la barre et assuré l'essentielLe récent finaliste du tournoi de Washington a souffert face à un autre Américain Zachary Svajda (18 ans), classé au... 716eme rang mondial, mais il a néanmoins eu le dernier mot (6-3, 7-6, 6-7, 6-4) après 3h38 de jeu.Corentin Moutet a longtemps tenu tête à Matteo Berrettini mais ça n'a pas été suffisant.Avant que l'Italien profite de son expérience pour faire la différence, les deux premières manches ont été très disputées. Le 88eme mondial ne s'est pas désuni quand il a été breaké dès le quatrième jeu de la partie. Il a répondu en prenant la mise en jeu de la tête de série numéro 6. Les deux hommes se sont alors dirigés vers un tie-break qui a penché en faveur de Matteo Berrettini. Malgré ce contre-temps, Corentin Moutet est très bien revenu dans la partie. Malgré la perte de sa mise en jeu à 2-2, le natif de Paris a débreaké dans la foulée. Il en a profité pour prendre l'ascendant et revenir à une manche partout en convertissant sa quatrième balle de set sur le service de son adversaire.Revenu à hauteur de l'Italien, le Français n'a pas réussi à confirmer pour prendre les devants. Il a été breaké dès le premier jeu de la troisième manche et n'a jamais réussi à refaire son retard. Dans le quatrième set, bis repetita. L'Italien a immédiatement pris les devants pour éviter que le Français ne le pousse à un cinquième set qui aurait pu être piégeux. Malgré ses efforts, Corentin Moutet s'arrête au deuxième tour de l'US Open.Qu'importe, cette expérience pourra l'aider à revenir encore plus fort et peut-être atteindre le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.Avec N.K