US Open : Medvedev veut empêcher Djokovic de gagner le tournoi

Medvedev veut priver Djokovic du Grand Chelem calendaire

A New-York, Daniil Medvedev rêve en grand. A 25 ans et après deux finales perdues en Grand Chelem, le Russe aimerait bien changer la donne. « En 2019, je n'avais jamais fait mieux qu'un huitième de finale à l'Open d'Australie. Mon but à l'US Open était d'arriver en quarts de finale. J'étais en forme et je m'en sentais capable.J'ai bien joué à Toronto et à Cincinnati qui proposent un peu les mêmes conditions et les mêmes balles. Je veux continuer d'évoluer à ce niveau. Quand je joue bien, je sais que je peux poser des problèmes à mes adversaires, c'est le plus important. C'est un Grand Chelem, il y aura forcément des matchs difficiles. Plus j'avancerai dans le tableau et plus les adversaires seront difficiles à battre.», a notamment confié le numéro 2 mondial en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe.Par la suite, l'intéressé s'est exprimé sur Novak Djokovic, en quête d'un Grand Chelem calendaire à Flushing Meadows. «Mais le tennis, c'est surtout gagner des matchs et Novak est très bon pour ça. Je suis sûr qu'il veut 45 Majeurs et qu'il jouera jusqu'à 55 ans pour ça. Mais nous sommes là pour élever notre niveau et le battre, pour l'empêcher de gagner. Alors qu'il était mené un set à rien, Zverev a su le faire (lors des JO de Tokyo). Il a atteint un niveau incroyable et il l'a battu. C'est ce qu'il faut faire contre Novak. Je le répète, nous sommes là pour l'empêcher de remporter l'US Open, a par la suite expliqué Medvedev. En ce qui me concerne, je veux gagner ce tournoi.Mais on sait bien que Novak est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est pourquoi il est favori de chaque tournoi qu'il dispute et que c'est un adversaire redoutable. »