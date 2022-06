US Open : Les Russes et Biélorusses autorisés à jouer, mais pas Djokovic ?

Communiqué des organisateurs de l'US Open :

Pas de Djokovic à New York ?

« L'USTA (Fédération américaine de tennis, ndlr) permettra aux athlètes individuels de Russie et de Biélorussie de participer à l'US Open 2022, mais uniquement sous un drapeau neutre. Aux côtés des autres tournois du Grand Chelem, l'ITF, l'ATP et la WTA, l'USTA, qui possède et exploite l'US Open, a précédemment condamné et continue de condamner l'invasion non provoquée et injuste de l'Ukraine par la Russie. L'USTA, aux côtés de ces autres entités de tennis, a soutenu l'interdiction des Fédérations de tennis russe et biélorusse de l'ITF, et donc de toutes les compétitions internationales par équipes, et la directive pour les joueurs de ces pays de jouer sous un drapeau neutre lorsqu'ils concourent en dehors des compétitions internationales par équipe.Nous reconnaissons que chaque organisation a dû faire face à des circonstances uniques qui influent sur ses décisions. En fonction de nos propres circonstances, l'USTA permettra à tous les joueurs éligibles, quelle que soit leur nationalité, de participer à l'US Open 2022. L'USTA travaillera avec les joueurs et les deux circuits pour utiliser l'US Open comme plateforme pour poursuivre l'effort humanitaire du programme "Tennis Plays for Peace". En outre, l'USTA introduira un ensemble large et complet d'initiatives pour amplifier les efforts humanitaires ukrainiens existants, notamment en s'engageant à apporter un soutien financier important, dont les détails seront annoncés prochainement. »Si Dannil Medvedev, Andrey Rublev ou encore Aryna Sabalenka seront bien à New York, cela ne pourrait en revanche pas être le cas de Novak Djokovic. Selon The Telegraph, les Etats-Unis, qui ne demandent plus un test négatif obligatoire pour entrer sur leur territoire, ne comptent pas supprimer l'obligation vaccinale.. A moins qu'il décide de se vacciner d'ici là, mais on l'imagine mal, puisque l'interdiction de disputer l'Open d'Australie en janvier n'avait pas été une raison suffisante à ses yeux pour se faire vacciner. Wimbledon sera donc sa dernière occasion de l'année de remporter un 21eme Grand Chelem et ainsi revenir à une longueur de Rafael Nadal...