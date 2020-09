US Open : Les contacts de Paire peuvent quitter les Etats-Unis

Bonne nouvelle pour Mladenovic, Gasquet et les autres contacts de Benoit Paire. En effet, les douze personnes identifiées comme cas contacts du tennisman français, testé positif au coronavirus avant le début de l'US Open, à savoir sept joueurs (Kristina Mladenovic, les Belges Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens, Grégoire Barrère, Richard Gasquet, Adrian Mannarino et Édouard Roger-Vasselin) et cinq membres de leur entourage ont reçu l'autorisation de quitter New York, après avoir effectué une quarantaine dans leur chambre d'hôtel. La Fédération américaine de tennis a précisé que « six prendront leur vol ce jeudi soir, six autres vendredi », sans préciser qui a fait quoi, comme le rapporte le quotidien sportif L'Equipe. Alors que le tournoi de Rome commence le 14 septembre, les différentes personnes ont donc eu la possibilité de quitter les Etats-Unis pour se rendre dans la capitale italienne, à quelques jours de la première grosse compétition sur terre battue de la saison.