US OPEN / VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

Pas avant 21h00

Auger-Aliassime (CAN, n°12) – Medvedev (RUS, n°2)



A partir de 1h00

Djokovic (SER, n°1) – A.Zverev (ALL, n°4)