US Open : Le programme de samedi

US OPEN / SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Kvitova (RTC, n°10) - Sakkari (GRE, n°17)

Djokovic (SER, n°1) - Nishikori (JAP)

A partir de 1h00

Barty (AUS, n°1) - Rogers (USA)

A.Zverev (ALL, n°4) - Sock (USA)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM

A partir de 17h00

Minnen (BEL) - Andreescu (CAN, n°6)

Bencic (SUI, n°11) - Pegula (USA, n°23)

Monfils (FRA, n°17) - Sinner (ITA, n°13)

A partir de 1h00

Harris (AFS) - Shapovalov (CAN, n°7)

Gracheva (RUS) - Pavlyuchenkova (RUS, n°14)



GRANDSTAND

A partir de 17h00

Ivashka (BIE) - Berrettini (ITA, n°6)

Kontaveit (EST, n°28) - Swiatek (POL, n°7)

Pas avant 21h

Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Tomljanovic (AUS)

Pas avant 21h

Basilashvili (GEO) - Opelka (USA, n°22)



COURT N°17

A partir de 18h00

Seppi (ITA) - Otte (ALL)

Sorribes Tormo (ESP) - Raducanu (GBR)

Karatsev (RUS, n°21) - Brooksby (USA)