US Open : Le programme de mercredi

US OPEN / MERCREDI 1er septembre

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Danilovic (SRB) - Osaka (JPN, n°3)

Koepfer (ALL) - Medvedev (RUS, n°2)



A partir de 1h00

Stephens (USA) - Gauff (USA n°21)

Mannarino (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°3)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM

A partir de 17h00

Petkovic (ALL) - Muguruza (ESP, n°9)

Azarenka (BLR, n°18) - Paolini (ITA)

Tiafoe (USA) - Pella (ARG)



A partir de 1h00

Anderson (AFS) - Schwartzman (ARG, n°11)

Kerber (ALL, n°16) - Kalinina (UKR)



GRANDSTAND

A partir de 17h00

Rublev (RUS, n°5) - Martinez (ESP)

Zidansek (SLO) - Sabalenka (BLR, n°2)



COURT N°17

A partir de 17h00

Svitolina (UKR, n°5) - Masarova (ESP)

Kucova (SVQ) - Halep (ROU, n°12)



COURT N°5

A partir de 17h00

Dimitrov (BUL, n°15) - Popyrin (AUS)

Zapata Miralles (ESP) - Auger-Aliassime (CAN, n°12)



COURT N°10

A partir de 17h00

Giron (USA) - Evans (GBR, n°24)

Rybakina (KAZ, n°19) - Garcia (FRA)



COURT N°13

A partir de 17h00

Ruud (NOR, n°8) - Van de Zandschulp (PBS)

Krejcikova (RTC, n°8) - McHale (USA)



COURT N°4

A partir de 17h00

Mertens (BEL, n°15) - Grammatikopoulou (GRE)



COURT N°6

A partir de 17h00

Alcaraz (ESP) - Rinderknech (FRA)

Rakhimova (RUS) - Alxandrova (RUS, n°32)



COURT N°7

A partir de 17h00

Osorio Serrano (COL) - Jabeur (TUN, n°20)

Vondrousova (RTC) - Kasatkina (RUS, n°25)



COURT N°8

A partir de 17h00

Lajovic (SER) - Gojowczyk (ALL)



COURT N°9

A partir de 17h00

Kohlschreiber (ALL) - Andujar (ESP)



COURT N°11

A partir de 17h00

Kanepi (EST) - Fernandez (CAN)

Pas avant 19h00

Bautista Agut (ESP, n°18) - Ruusuvuori (FIN)



COURT N°12

A partir de 17h00

Nakashima (USA) - Molcan (SVQ)

Collins (USA, n°26) - Juvan (SLO)



COURT N°14

A partir de 17h00

Garin (CHU, n°16) - Laaksonen (SUI)



COURT N°15

A partir de 17h00

Bagnis (ARG) - Trungelliti (ARG)