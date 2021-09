US Open : Le programme de mardi

US OPEN / MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Van de Zandschulp (PBS, Q) - Medvedev (RUS, n°2)

Svitolina (UKR, n°5) - Fernandez (CAN)



A partir de 1h00

Krejcikova (RTC, n°8) - Sabalenka (BIE, n°2)

Auger-Aliassime (CAN, n°12) - Alcaraz (ESP)