US Open : La tempête Alcaraz a frappé New York

La nuit dernière à l'US Open s'est tenue la demi-finale tant attendue entre Frances Tiafoe et Carlos Alcaraz. D'un côté le dernier représentant américain, le tombeur du grand favori Rafael Nadal et bien évidemment, le chouchou du public du Queens. En face, le phénomène de précocité âgé de 19 ans balayant tout sur son passage et à qui on prédit un avenir extraordinaire. Ce choc explosif a tenu toutes ses promesses et a tenu en haleine le public de l'Arthur Ashe Stadium durant plus de quatre heures. Un véritable combat des chefs.



