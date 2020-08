US Open (H) : Vers une demie Djokovic - Tsitsipas ?

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/di-pasquale-les-absents-ont-eu-tort-de-ne-pas-venir-jusqu-a-new-york-CNT000001sKR9S.html"][/EMBED]



C’est sans cérémonie protocolaire et sans anciens vainqueurs que s’est déroulé le tirage au sort de l’US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, ce jeudi. Le tableau a directement été dévoilé sur le site officiel du tournoi, sans fioritures. Le tenant du titre, Rafael Nadal, est absent, ainsi que plusieurs autres joueurs du Top 15 (Roger Federer, Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka) et le n°1 mondial Novak Djokovic compte bien en profiter pour rafler un 18eme tournoi du Grand Chelem. Grand favori, celui qui n’a perdu aucun de ses 21 matchs en 2020 affrontera le Bosnien Damir Dzumhur au premier tour de ce tournoi qui se déroulera, rappelons-le, à huis clos. Si la logique est respectée, Djokovic sera ensuite opposé au Britannique Edmund, à l’Allemand Struff (qu’il vient de battre à Cincinnati) et au toujours redoutable John Isner en huitièmes de finale. David Goffin pourrait ensuite être son adversaire en quarts de finale, puis Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev en demies. Dans le bas du tableau, Dominic Thiem et Roberto Bautista Agut pourraient en découdre en quarts de finale, ainsi que Daniil Medvedev et Matteo Berrettini de leur côté.

Huit Français sur la ligne de départ

Côté français, ils sont huit dans le tableau, dont deux dans la partie haute : Gilles Simon, opposé à l’Egyptien Safwat d’entrée, puis peut-être à l’Américain Taylor Fritz, et Adrian Mannarino, qui débutera contre l’Italien Sonego avant de défier Jack Sock ou Pablo Cuevas. Dans le bas du tableau, Ugo Humbert commencera contre le Japonais Sugita avant un possible deuxième tour face à Berrettini. Jérémy Chardy aura fort à faire contre Andrey Rublev, tout comme Richard Gasquet face à Ivo Karlovic. Benoit Paire, Grégoire Barrère et Corentin Moutet ont quant à eux des premiers tours à leur portée. Mais dans ce contexte si particulier, de nombreuses surprises sont possibles !



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Dzumhur (BOS)

Edmund (GBR) - Bublik (KAZ)

J.Sousa (POR) - Mmoh (USA, WC)

Martinez (ESP) - Struff (ALL, n°28)



Carreno Busta (ESP, n°20) - Uchiyama (JAP)

Krueger (USA, WC) - P.Sousa (POR)

Gaio (ITA) - Berankis (LIT)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°16)



Shapovalov (CAN, n°12) - Korda (USA, WC)

Kwiatkowski (USA, WC) - Kwon (CdS)

Safwat (EGY) - Simon (FRA)

Koepfer (ALL) - Fritz (USA, n°19)



Krajinovic (SER, n°26) - Ymer (SUE)

Giron (USA) - Polmans (AUS)

Harris (AFS) - Cecchinato (ITA)

Opelka (USA) - Goffin (BEL, n°7)



Tsitsipas (GRE, n°4) - Ramos Vinolas (ESP)

Cressy (USA, WC) - Kovalik (SLQ)

Londero (ARG) - Donskoy (RUS)

Andujar (ESP) - Coric (CRO, n°27)



Lajovic (SER, n°18) - Gerasimov (BIE)

Travaglia (ITA) - Thompson (AUS)

Balazs (HON) - Kukushkin (KAZ)

Blanch (USA, WC) - Garin (CHI, n°13)



Schwartzman (ARG, n°9) - Norrie (GBR)

Jung (TPE) - Coria (ARG)

Davidovich Fokina (ESP) - Novak (AUT)

Gojowczyk (ALL) - Hurkacz (POL, n°24)



Mannarino (FRA, n°32) - Sonego (ITA)

Sock (USA) - Cuevas (URU)

Lorenzi (ITA) - Nakashima (USA)

Anderson (AFS) - A.Zverev (ALL, n°2)



Berretini (ITA, n°6) - Soeda (JAP)

Sugita (JAP) - Humbert (FRA)

Ruusuvuori (FIN) - Bedene (SLO)

McDonald (USA) - Ruud (NOR, n°30)



Paire (FRA, n°17) - Majchrzak (POL)

Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)

Daniel (JAP) - Barrère (FRA)

Chardy (FRA) - Rublev (RUS, n°10)



Dimitrov (BUL, n°14) - Paul (USA)

Fucsovics (HON) - Dellien (BOL)

Tiafoe (USA) - Seppi (ITA)

Millman (AUS) - Basilashvili (GEO, n°22)



Pella (ARG, n°29) - Wolf (USA, WC)

Lopez (ESP) - Carballes Baena (ESP)

O'Connell (AUS) - Djere (SER)

Delbonis (ARG) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Sandgren (USA)

Mager (ITA) - Kecmanovic (SER)

Pospisil (CAN) - Kohlschreiber (ALL)

Mayer (ARG) - Raonic (CAN, n°25)



De Minaur (AUS, n°21) - Martin (SLQ)

Karlovic (CRO) - Gasquet (FRA)

Kuznetsov (RUS) - Querrey (USA)

Sinner (ITA) - Khachanov (RUS, n°11)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Monteiro (BRE)

Murray (GBR) - Nishioka (JAP)

Moutet (FRA) - Vesely (RTC)

Seyboth Wild (BRE) - Evans (GBR, n°23)



Cilic (CRO, n°31) - Kudla (USA)

Gombos (SLQ) - Albot (MAC)

Nagal (IND) - Klahn (USA)

Munar (ESP) - Thiem (AUT, n°2)