US Open (H) : Tsonga déclare forfait

US Open update:

OUT: Tsonga

IN: Sugita (LL, will play against Ruud)

— Entry List Updates (@EntryLists) August 30, 2021



Une nouvelle saison galère pour Tsonga

Nouveau coup dur pour le contingent du tennis masculin français. Après Gilles Simon, c'est Jo-Wilfried Tsonga, aujourd'hui âgé de 36 ans, qui déclare forfait pour l'US Open.Depuis la semaine dernière, la Tricolore est blessé à son mollet droit et cette blessure, qui l'avait contraint à avoir un gros bandage à ce niveau-là lors de son ultime entraînement avant ses débuts dans l'épreuve, aura donc eu raison de sa future participation au Grand Chelem américain. Pour rappel, au premier tour, ce lundi, Tsonga aura dû faire face au redoutable Norvégien Casper Ruud, tête de série n°10. C'est finalement Sugita qui le remplace dans le tableau. Ce lundi matin encore, comme le rapporte L'Equipe, le Français s'était alors testé une toute dernière fois, en compagnie de son compatriote Pierre-Hugues Herbert, qui jouait alors le rôle du partenaire. Très vite, il a été limité, notamment sur ses déplacements sur le court.Le quotidien sportif français rapporte que, malgré tout, la séance s'était alors poursuivie et Tsonga était resté en point fixe, se contentant alors de retourner coups droits, revers et autres services de son partenaire d'un jour. Aujourd'hui redescendu à la 98eme place mondiale, Jo-Wilfried Tsonga vit une nouvelle saison pleine de galères. Et pour cause, en 2021, il n'a, pour le moment, disputé que neuf petits matchs pour seulement une seule victoire.Quant à sa dernière rencontre disputée, elle remonte à Wimbledon. Au premier tour, il s'était alors incliné contre Mikael Ymer, en quatre manches (7-5, 6-7 (4), 6-4, 6-3).