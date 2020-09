Finaliste l'an passé, Daniil Medvedev sera encore en demi-finale cette année ! Le Russe, excellent depuis le début du tournoi, est encore monté d'un cran ce mercredi, en battant en trois sets son compatriote et ami Andrey Rublev, tombeur de Berrettini au tour précédent. Le n°5 mondial s'est imposé 7-6, 6-3, 7-6 en 2h26 contre le n°14. Medvedev s'est notamment montré impérial au service. Auteur de 16 aces (10 pour Rublev) et 59% de premières balles, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre pendant tout le match ! Il a pourtant failli perdre le premier set au tie-break, lorsqu'il s'est retrouvé mené 6-3. Mais il ne s'est pas affolé et a enchaîné cinq points de suite pour empocher la première manche. Dans la deuxième, un seul break à 3-2 lui a suffi pour l'emporter. Dans la troisième, les deux joueurs ont très facilement gagné leur mise en jeu (quatre jeux blancs), mais Medvedev a connu une petite alerte physique et s'est fait masser l'épaule droite à 5-4 pour Rublev et la cuisse gauche à 6-5. Cela ne l'a pas empêché de remporter un jeu blanc pour aller à 6-6, puis s'imposer au tie-break (7-5) sur sa première balle de match. Quelle démonstration !

Première pour Thiem

En demi-finale, le Russe sera opposé à Dominic Thiem. L'Autrichien, qui se hisse pour la première fois dans le dernier carré à New York, où il n'avait jamais fait mieux que les quarts de finale, en 2018, (il disputera en revanche une sixième demi-finale en Grand Chelem), n'a fait qu'une bouchée dans le dernier quart de finale d'Alex De Minaur (6-1, 6-2, 6-4 en 2h04). Le numéro 3 mondial aurait même pu se monter plus expéditif encore s'il ne s'était pas fait rejoindre dans le troisième set par le jeune Australien alors qu'il avait fait le break d'entrée et menait 3-1. Le tombeur de Karen Khachanov et Richard Gasquet sur son parcours est même repassé devant au score, avant que Thiem n'accélère de nouveau, pour terminer le travail, après un énième break (le septième dans cette partie). L'ex-compagnon de Kristina Mladenovic sera opposé en demi-finales au finaliste de la dernière édition, pour la quatrième confrontation entre les deux hommes. Thiem mène 2-1. Toutefois, lors du dernier match entre l'Autrichien et le Russe, c'est le second qui l'avait emporté. Et c'était déjà sur dur extérieur.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Demi-finales

Carreno Busta (ESP, n°20) - A.Zverev (ALL, n°5)

Medvedev (RUS, n°3) - Thiem (AUT, n°2)



Quarts de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Shapovalov (CAN, n°12) : 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Coric (CRO, n°27) : 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3

Medvedev (RUS, n°3) bat Rublev (RUS, n°10) : 7-6 (6), 6-3, 7-6 (5)

Thiem (AUT, n°2) bat De Minaur (AUS, n°21) : 6-1, 6-2, 6-4



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-5, disqualification

Shapovalov (CAN, n°12) bat Goffin (BEL, n°7) : 6-7, 6-3, 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°27) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-1, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1



Rublev (RUS, n°10) bat Berrettini (ITA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Medvedev (RUS, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-4, 6-1, 6-0

De Minaur (AUS, n°21) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (6), 6-3, 6-2

Thiem (AUT, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°15) : 7-6 (4), 6-1, 6-1