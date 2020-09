US Open (H) : Rublev s'est avéré trop fort pour Chardy

La deuxième journée de l’US Open démarre mal pour le clan tricolore. Alors qu’un choc franco-français au deuxième tour pouvait se profiler, Jérémy Chardy reste à quai dès son entrée en lice sur les courts de Flushing Meadows. Face à la tête de série numéro 10 du tournoi Andrey Rublev, le Tricolore s’est battu mais a dû logiquement s’incliner. Après avoir manqué deux balles de break d’entrée, le Russe s’est montré patient dans la première manche, faisant la différence au dernier moment pour conclure sur un jeu blanc. Le break d’entrée, le 14eme joueur mondial l’a réussi dans le deuxième set mais c’était sans compter sur la résistance de Jérémy Chardy. Le Français a eu quatre balles de débreak dans le quatrième jeu avant de concéder le double break. Andrey Rublev aurait pu conclure le set dès le septième jeu mais après seize égalités et neuf balles de set sauvées sur son service, le Français a tenu bon et même effacé un break de retard dans la foulée. Mais le Russe est resté solide en suite pour conclure la manche sur son service. Un troisième set qui a été quasiment à sens unique malgré des balles de break des deux côtés dans les trois premiers jeux. Andrey Rublev a su faire la différence rapidement avant de conclure sur le service du Tricolore qui s’incline après 2h09’ de combat (6-4, 6-4, 6-3).



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Dzumhur (BOS) : 6-1, 6-4, 6-1

Edmund (GBR) bat Bublik (KAZ) : 2-6, 7-5, 7-5, 6-0

Mmoh (USA, WC) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 7-5, 2-6, 6-1

Struff (ALL, n°28) bat Martinez (ESP) : 6-0, 7-5, 6-1



Carreno Busta (ESP, n°20) bat Uchiyama (JAP) : 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-3

Krueger (USA, WC) bat P.Sousa (POR) : 3-6, 6-2, 7-5, 6-3

Berankis (LIT) bat Gaio (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4, 6-4

Johnson (USA) bat Isner (USA, n°16) : 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Korda (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3, 6-2

Kwon (CdS) bat Kwiatkowski (USA, WC) : 3-6, 7-6 (4), 6-1, 6-2

Simon (FRA) bat Safwat (EGY) : 6-1, 6-4, 6-4

Fritz (USA, n°19) bat Koepfer (ALL) : 6-7 (9), 6-3, 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°26) bat Ymer (SUE) : 6-2, 7-6 (3), 6-3

Giron (USA) bat Polmans (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2

Harris (AFS) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-5, 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Opelka (USA) : 7-6 (2), 3-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Ramos Vinolas (ESP) : 6-2, 6-1, 6-1

Cressy (USA, WC) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

Londero (ARG) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°27) bat Andujar (ESP) : 7-5, 6-3, 6-1



Gerasimov (BIE) bat Lajovic (SER, n°18) : 6-1, 4-6, 6-4, 6-4

Thompson (AUS) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Kukushkin (KAZ) bat Balazs (HON) : 6-4, 7-5, 6-4

Garin (CHI, n°13) bat Blanch (USA, WC) : 4-6, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2



Norrie (GBR) bat Schwartzman (ARG, n°9) : 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5

Coria (ARG) bat Jung (TPE) : 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 (abandon)

Davidovich Fokina (ESP) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0

Hurkacz (POL, n°24) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-4, 6-4



Mannarino (FRA, n°32) bat Sonego (ITA) : 6-1, 6-4, 2-6, 6-3

Sock (USA) bat Cuevas (URU) : 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (2)

Nakashima (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-2, 7-6(3)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Anderson (AFS) : 7-6(2), 5-7, 6-3, 7-5



Berretini (ITA, n°6) - Soeda (JAP)

Sugita (JAP) - Humbert (FRA)

Ruusuvuori (FIN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1

Ruud (NOR, n°30) bat McDonald (USA) : 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2



Granollers (ESP, LL) - Majchrzak (POL)

Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)

Daniel (JAP) - Barrère (FRA)

Rublev (RUS, n°10) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, n°14) - Paul (USA)

Fucsovics (HON) - Dellien (BOL)

Tiafoe (USA) - Seppi (ITA)

Millman (AUS) - Basilashvili (GEO, n°22)



Pella (ARG, n°29) - Wolf (USA, WC)

Lopez (ESP) - Carballes Baena (ESP)

O'Connell (AUS) - Djere (SER)

Delbonis (ARG) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Sandgren (USA)

Mager (ITA) - Kecmanovic (SER)

Pospisil (CAN) - Kohlschreiber (ALL)

Mayer (ARG) - Raonic (CAN, n°25)



De Minaur (AUS, n°21) - Martin (SLQ)

Karlovic (CRO) - Gasquet (FRA)

Kuznetsov (RUS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-6 (6), 6-2

Khachanov (RUS, n°11) bat Sinner (ITA) : 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0, 7-6 (4)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Monteiro (BRE)

Murray (GBR) - Nishioka (JAP)

Moutet (FRA) - Vesely (RTC)

Seyboth Wild (BRE) - Evans (GBR, n°23)



Cilic (CRO, n°31) - Kudla (USA)

Gombos (SLQ) - Albot (MAC)

Nagal (IND) bat Klahn (USA) : 6-1, 6-3, 3-6, 6-1

Thiem (AUT, n°2) bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-3, 0-0 abandon