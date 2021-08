US Open (H) : Rublev au deuxième tour

La logique a été respectée. Ce lundi, le Russe Andrey Rublev, 7eme joueur mondial et tête de série n°5, s'est qualifié pour le deuxième tour de l'US Open 2021, en battant le Croate Ivo Karlovic, 221eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (6-3, 7-6 (3), 6-3) et 1h38 de jeu. Dans la première manche, le Croate a craqué d'entrée, avant de gâcher deux opportunités de débreaker, à 3-1. Le Russe a ensuite raflé ce premier set, sur un jeu blanc (6-3). Dans la deuxième manche, les deux hommes ne se sont pas livrés, ce qui les a donc emmenés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que Andrey Rublev a remporté à sa première tentative (7-6 (3)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Ivo Karlovic a de nouveau cédé son service d'entrée, avant de rater deux opportunités de débreaker, cette fois dans la foulée. Fort de cet avantage encore en poche, le mieux classé des deux a fini par conclure cette rencontre sur sa première balle de match (6-3).

Schwartzman et Evans également qualifiés

Ça passe également pour l'Argentin Diego Schwartzman, 14eme joueur mondial et tête de série n°11, qui a battu le Lituanien Ricardas Berankis, 96eme joueur mondial, en trois manches (7-5, 6-3, 6-3) et 2h23 de jeu, pour le Canadien Felix Auger-Aliassime, 15eme joueur mondial et tête de série n°12, aux dépens du Russe Evgeny Donskoy, 152eme joueur mondial et issu des qualifications, en quatre manches (7-6 (0), 3-6, 7-6 (1), 7-6 (8)) et 4h02 de jeu, et pour le Britannique Daniel Evans, 27eme joueur mondial et tête de série n°24, qui a sorti le Brésilien Thiago Monteiro, 93eme joueur mondial, en quatre sets (6-3, 6-7 (6), 6-4, 6-1) et 3h29 de jeu.