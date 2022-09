US Open (H) : Norrie va découvrir la deuxième semaine à New York

Wimbledon était à ce jour le seul tournoi du Grand Chelem où Cameron Norrie avait vu la deuxième semaine (demi-finale cette année contre Djokovic). L'US Open est venu s'ajouter à sa liste. En disposant de Holger Rune (33eme) en trois sets ce samedi, le n°9 mondial s'est assuré une place en huitièmes de finale.Auteur de 7 aces et 71% de premières balles, Norrie n'a été breaké que deux fois lors de ce match. Dans le premier set, il a mené 4-2 puis a manqué deux balles de set à 5-3 et Rune a réussi à égaliser à 5-5. Mais sur le jeu suivant, il a de nouveau perdu son service et Norrie a ensuite conclu sur un jeu blanc. Dans le deuxième set, le Britannique a mené 4-1, puis a perdu l'un de ses breaks d'avance (4-2), mais pas deux, et a remporté le set à 5-4 sur sa troisième occasion. La dernière manche a en revanche été moins accrochée, Rune perdant ses jeux de service à 1-1, 3-1 et 5-1. C'est donc Cameron Norrie qui verra les huitièmes de finale, et ce sera contre Denis Shapovalov ou Andrey Rublev.