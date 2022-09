US Open (H) : Norrie, Rublev et Musetti au rendez-vous du troisième tour

Cameron Norrie n’a pas tremblé face à João Sousa. La tête de série numéro 7 de l’US Open s’est qualifiée pour le troisième tour en trois manches. Si l’entame de match a été marquée par un échange de breaks, le Britannique a su trouver les solutions pour remporter les trois derniers jeux, dont un sur le service du Portugais, pour prendre l’avantage. Pour la deuxième manche, Cameron Norrie n’a eu besoin que d’un break pour faire la différence et ce dernier est arrivé dès le troisième jeu. Si João Sousa s’est bien défendu, il n’a pas été assez tranchant sur ses trois balles de débreak et s’est retrouvé dos au mur. La troisième manche a vu aucun des deux joueurs prendre l’avantage, même si le 59eme mondial a eu une balle de set aux portes du jeu décisif. Un tiebreak qui a été vite décanté puisque Cameron Norrie a immédiatement pris l’ascendant avant de ne rien lâcher jusqu’à conclure à sa première balle de match (6-4, 6-4, 7-6 en 2h24’). Holger Rune, qui a profité du forfait de John Isner, sera son adversaire au troisième tour.

Rublev à sa main

Andrey Rublev n’a pas été plus en difficulté face à Soonwoo Kwon. Tête de série numéro 9, le Russe s’est imposé en trois manches sèches. Après avoir sauvé une balle de break, le 11eme mondial a pris le service du Sud-Coréen. Un avantage qui lui a été nettement suffisant pour aller chercher le gain du premier set. Le deuxième a été un véritable cavalier seul pour Andrey Rublev. Pas inquiété au service, il a converti ses trois balles de break pour gagner la manche en 24 minutes et sans concéder le moindre jeu. Le troisième set, qui a vu les deux joueurs échanger un break lors des cinquième et sixième jeux, a finalement vu le Russe faire la différence. Prenant le service afin de mener cinq jeux à quatre, Andrey Rublev a mis fin au suspense à sa première balle de match (6-3, 6-0, 6-4 en 1h45’). Denis Shapovalov, tête de série numéro 19, ou Roberto Carballes Baena sera face à lui au troisième tour.

Musetti a su réagir

Pour Lorenzo Musetti, tête de série numéro 26, la tâche n’a pas été aussi aisée. Opposé à Gijs Brouwer, tombeur d’Adrian Mannarino au premier tour, l’Italien n’a pas trouvé de solution lors d’un premier set dénué de break. Le jeu décisif a alors vu le Néerlandais dérouler et ne laisser qu’un point au 30eme joueur mondial. Toutefois, Lorenzo Musetti a immédiatement réagi avec le break d’entrée de la deuxième manche, avantage qu’il a su préserver jusqu’au bout pour se relancer dans cette rencontre. Si Gijs Brouwer a su répondre à l’Italien à l’entame du troisième set, il a fini par céder au tout dernier moment. Concluant alors sur son service, Lorenzo Musetti a pris les commandes au tableau d’affichage. Le quatrième set a alors été une formalité face à un adversaire qui s’est réveillé trop tôt. Avec deux breaks en chemin, le 30eme mondial a conclu à sa première balle de match (6-7, 6-3, 6-4, 6-2 en 2h27’). Hubert Hurkacz, tête de série numéro 8, ou Ilya Ivashka sera son adversaire.