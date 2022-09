US Open (H) : Moutet tombe face à Ruud en quatre sets

Premier joueur de l'histoire à disputer les huitièmes de finale de l'US Open en ayant le statut de lucky-loser, Corentin Moutet n'écrira pas une page d'histoire supplémentaire. Le jeune Français de 23 ans, 112eme mondial, a en effet été éliminé par le n°7 mondial Casper Ruud, toujours en lice pour monter sur le trône du classement ATP à l'issue du tournoi (avec Nadal, Medvedev et Alcaraz). Le finaliste du dernier Roland-Garros s'est imposé 6-1, 6-2, 6-7, 6-2 en 3h21 pour sa toute première confrontation avec le Francilien. Ruud n'a laissé aucune chance à Moutet dans les deux premiers sets, ne commettant que 14 fautes, contre 20 pour son adversaire, qui a même tenté de servir à la cuillère pour déstabiliser son adversaire (et ça a marché !). Le Norvégien a remporté le premier set en breakant à 2-1 et 4-1 et le deuxième en breakant à 4-2 face à un Moutet impuissant, qui a même fait des pompes sur le court pour s'auto-punir de sa qualité de jeu.

Moutet va gagner une trentaine de places

Mais petit à petit, le lucky-loser a commencé à sortir de sa torpeur, et alors qu'il était mené 4-2 dans le troisième set, il a enfin débreaké Ruud, sur sa première occasion depuis le début du match. Revenu à 4-4, il a finalement empoché le set au tie-break, sur le score de 7-4, en profitant d'une double-faute du Norvégien sur la balle de set. Mais Ruud ne s'est pas laissé abattre trop longtemps. Dès le début du quatrième set, il a remis le Français sous l'éteignoir en lui prenant son service à 2-1. Moutet s'est procuré deux balles de débreak dans la foulée mais les a manquées, et après s'êtres énervé, une fois de plus, contre l'arbitre, il a encore perdu son service à 5-2, et donc le match. C'est donc Casper Ruud qui défiera Matteo Berrettini pour une place dans le dernier carré (3-2 pour le Norvégien dans les confrontations mais 1-0 pour l'Italien sur dur). Corentin Moutet, dernier Français en lice dans le tournoi, quitte New York avec le sentiment du devoir accompli, et une trentaine de places gagnées au prochain classement, ce qui devrait lui éviter de passer par les qualifications de l'Open d'Australie, et donc d'être lucky-loser.