US Open (H) : Moutet et Grenier, les chanceux du jour

La belle journée de Grenier

Il y aura au moins quatre Français au deuxième tour de l'US Open ! Après Arthur Rinderknech et en attendant le vainqueur du match entre Benjamin Bonzi et Ugo Humbert, ce sont Corentin Moutet et Hugo Grenier qui ont rallié les 32emes de finale, avec un brin de chance. Moutet, qui était lucky-loser, affrontait Stan Wawrinka, désormais 295eme mondial et qui avait perdu ses cinq derniers matchs.Le Francilien a très bien débuté le match en menant 5-2, Wawrinka a effacé un break de retard, mais pas deux, et Moutet a conclu sans trembler à 5-4. Dans le deuxième, les deux joueurs ont tenu leur service jusqu'au tie-break, qui s'est avéré riche en suspense puisque Wawrinka s'est procuré deux balles de set à 6-5 et 7-6, mais les a manquées, alors que le Français a conclu sur sa première occasion, à 8-7. Dans la foulée, le Suisse, qui s'était fait masser la cuisse gauche quelques minutes plus tôt, a préféré aller serrer la main de son adversaire, en signe d'abandon. Moutet affrontera Machac ou Van de Zandschulp au deuxième tour, avec pour enjeu son retour dans le Top 100.Le Top 100, Hugo Grenier commence à s'en rapprocher sérieusement aussi ! Actuel 119eme, le joueur de 26 ans a vécu un lundi qu'il n'est pas près d'oublier. Eliminé au dernier tour des qualifications vendredi, il a en effet appris dans la matinée qu'il était repêché suite au forfait de Pablo Andujar, et qu'il allait affronter l'Argentin Tomas Etcheverry, 86eme mondial, qui joue presque exclusivement sur terre battue.Auteur de 9 aces, il n'a perdu son service qu'une seule fois, à 1-1 dans le premier set, puis il a ensuite maîtrisé son adversaire, breakant à 3-2 et 5-2 dans le deuxième set, à 1-0 dans le troisième et d'entrée de dernier set. Sur les deux dernières manches, Grenier n'a perdu que huit points sur sa mise en jeu, et le voici donc au deuxième tour, pour un gros match contre Matteo Berrettini.