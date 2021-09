US Open (H) : Monfils pourra avoir des regrets

A salute to a beloved fighter.



Pour la première fois depuis 1978, aucun Français n'a disputé de huitième de finale en Grand Chelem cette année ! Gaël Monfils, dernier représentant tricolore à l'US Open, pourra nourrir des regrets, mais il vient rejoindre la liste des Bleus éliminés. Le n°20 mondial s'est incliné contre le n°16, Jannik Sinner, au terme d'un match à rebondissements de 3h43 qui a enflammé le public du Louis Armstrong Stadium.Le joueur de 20 ans, tout comme son adversaire de 35 ans, a connu des hauts et des bas lors de cette rencontre marquée par treize breaks, mais il a su avoir le dernier mot pour se hisser en deuxième semaine. Monfils semblait tenir le bon bout dans le premier set lorsqu'il a mené 6-5, service à suivre. Mais à 30-0, le Français a craqué, voyant son adversaire revenir à 6-6 puis remporter facilement le tie-break 7-1. "La Monfe" a ensuite été assez largement dominé dans la deuxième manche, perdant son service à 2-2 et 4-2 sans obtenir la moindre balle de débreak.Sinner semblait alors s'acheminer vers une victoire facile, surtout lorsqu'il a breaké à 3-3 dans le troisième set. Mais c'est lui qui a craqué à son tour, encaissant trois jeux de suite, et donc la manche. Le scénario du quatrième set a été encore plus ubuesque, puisque le jeune Italien, a mené 4-0 !Sinner, sorti du court pendant quelques minutes pour calmer sa colère, est revenu avec de meilleures intentions et a, une fois de plus, breaké d'entrée de dernier set. Mais là, le Français n'est pas parvenu à débreaker, malgré une balle de 3-3 et avoir mené 30-0 à 4-3 sur le service de l'Italien. Au moment de servir pour le match, Sinner n'a pas tremblé, et c'est bien lui qui sera en huitièmes de finale contre Alexander Zverev ou Jack Sock. Gaël Monfils, sorti sous l'ovation du public, conclut son été américain avec six victoires pour trois défaites. Un bilan encourageant après une période de quinze mois assez catastrophique. Il devrait rester autour de la 20eme place mondial au prochain classement, avant d'attaquer la tournée européenne indoor.