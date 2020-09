[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/le-jour-de-ses-27-ans-thiem-s-offre-une-victoire-facile-face-a-nagal-CNT000001sYyS2.html"][/EMBED]

Medvedev, Bautista Agut et Khachanov au rendez-vous

Roberto Bautista Agut a lâché un set en cours de route, mais il sera bel et bien au rendez-vous du troisième tour de l'US Open. L'Espagnol, tête de série n°8, s'est défait du Serbe Miomir Kecmanovic en quatre manches et 2h39 de jeu : 6-3, 3-6, 6-4, 6-4. Il n'a perdu son service qu'une seule fois, à 3-4 dans le deuxième set, et un break dans chaque autre set lui a servi à décrocher la victoire, même s'il a eu besoin de cinq balles de match. Dans le même huitième de tableau, Karen Khachanov (n°11) a lui aussi fait respecter la logique en éliminant sans problème le revenant Andrey Kuznetsov : 6-3, 6-4, 6-1 en 1h50. L'ancien vainqueur de Bercy n'a été breaké qu'une seule fois, quand il menait 3-1 dans le deuxième set. De son côté, le Norvégien Casper Ruud, tête de série n°30, a bénéficié de l'abandon du Finlandais Emil Ruusuvuori alors qu'il menait 6-4, 6-3, 3-2. Autre tête de série qualifiée et pas des moindres : le finaliste malheureux de la dernière édition Daniil Medvedev, tête de série numéro 3 du tournoi, s'est promené face à l'Australien O'Connell (6-3, 6-2, 6-4). Le Russe, numéro 5 mondial, est de surcroît assuré de ne pas retrouver Grigor Dimitrov sur sa route, puisque le Bulgare a mordu la poussière devant le Hongrois Marton Fucsovics (66eme mondial) à l'issue d'un duel de toute beauté qui s'est achevé sur un cinquième set survolée par le moins bien classé des deux joueurs (Dimitrov est numéro 20).

Auger-Aliassime refroidit Murray

Le choc des générations, entre Felix Auger-Aliassime (20 ans) et Andy Murray (33 ans) a nettement tourné à l'avantage du jeune Canadien, impitoyable envers son aîné, qui n'a jamais fait le poids. Le 21eme mondial s'est imposé en trois sets rapidement réglés (6-2, 6-3, 6-4 en 2h10) face au Britannique, constamment dépassé par la puissance de son jeune adversaire, auteur de 52 coups gagnants au total dans cette partie, et incapable de rivaliser. Tête de série numéro 15 du tournoi, « FAA » pourrait se frotter au Français Corentin Moutet au prochain tour.



Avec A.C

Un joyeux anniversaire pour Thiem

Tout en bas du tableau, Marin Cilic a perdu un set, mais il s'est tout de même qualifié pour le troisième tour en se défaisant du Slovaque Norbert Gombos : 6-3, 1-6, 7-6, 7-5 en 3h00. Le Croate, tête de série n°31 et ancien vainqueur du tournoi, a été poussé dans ses retranchements, devant notamment sauvé deux balles de set dans la quatrième manche. Mais sur le jeu suivant, il a réussi à faire le break pour l'emporter et s'offrir un match contre Dominic Thiem. La tête de série n°2 n'a en effet connu aucune difficulté pour se défaire de l'Indien Sumit Nagal, 124eme mondial, sur le score de 6-3, 6-3, 6-2 en 2h00 de jeu. Le jour de ses 27 ans, l'Autrichien a livré un très bon match, même s'il a été breaké deux fois, alors qu'il avait pris de l'avance (à 3-1 dans le premier set et à 5-3 dans le deuxième). Le n°3 mondial a eu un peu de mal à conclure (onze points lors du dernier jeu), mais l'essentiel est assuré !

Douche froide pour Raonic

Finaliste du Masters 1000 de Cincinnati, Milos Raonic est tombé de haut ce jeudi en étant éliminé dès le deuxième tour par son compatriote Vasek Pospisil. Le géant canadien, remonté à la 18eme place mondiale, s'est incliné 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 en 3h20 contre le 94eme. Auteur de 29 aces et 68% de premières balles, Raonic a pourtant été breaké deux fois, à 2-3 dans le deuxième set et à 4-3 dans le quatrième. Alors qu'en face, Vasek Pospisil a sauvé les cinq balles de break que s'est procuré son compatriote. C'est donc lui qui défiera Roberto Bautista Agut.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Struff (ALL, n°28)

Carreno Busta (ESP, n°20) - Berankis (LIT)

Shapovalov (CAN, n°12) - Fritz (USA, n°19)

Krajinovic (SER, n°26) - Goffin (BEL, n°7)



Tsitsipas (GRE, n°4) - Coric (CRO, n°27)

Thompson (AUS) - Kukushkin (KAZ)

Norrie (GBR) - Davidovich Fokina (ESP)

Mannarino (FRA, n°32) - A.Zverev (ALL, n°5)



Berrettini (ITA, n°6) - Ruud (NOR, n°30)

Caruso (ITA) - Rublev (RUS, n°10)

Fucsovics (HON) - Tiafoe (USA)

Wolf (USA, WC) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Pospisil (CAN)

De Minaur (AUS, n°21) - Khachanov (RUS, n°11)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Moutet (FRA) ou Evans (GBR, n°23)

Cilic (CRO n°31) - Thiem (AUT, n°2)





2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Edmund (GBR) : 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2

Struff (ALL, n°28) bat Mmoh (USA, WC) : 6-2, 6-2, 7-5

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Krueger (USA, WC) : 6-1, 6-2, 6-2

Berankis (LIT) bat Johnson (USA) : 7-5, 6-2, 1-6, 7-6 (1)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Kwon (CdS) : 6-7 (5), 6-4, 6-4, 6-2

Fritz (USA, n°19) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3, 6-2

Krajinovic (SER, n°26) bat Giron (USA) : 6-4, 6-1, 6-3

Goffin (BEL, n°7) bat Harris (AFS) : 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Cressy (USA, WC) : 7-6 (2), 6-3, 6-4

Coric (CRO, n°27) bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 6-7 (5), 6-2, 6-3

Thompson (AUS) bat Gerasimov (BIE) : 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Kukushkin (KAZ) bat Garin (CHI, n°13) : 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5



Norrie (GBR) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-4, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Hurkacz (POL, n°24) : 6-4, 1-6, 6-2, 6-2

Mannarino (FRA, n°32) bat Sock (USA) : 7-6 (5), 7-5, 6-2

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nakashima (USA) : 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) bat Humbert (FRA) : 6-4, 6-4, 7-6 (6)

Ruud (NOR, n°30) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 6-3, 3-2 abandon

Caruso (ITA) bat Escobedo (USA) : 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

Rublev (RUS, n°10) bat Barrère (FRA) : 6-2, 6-4, 7-6 (4)



Fucsovics (HON) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-7 (5), 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-1

Tiafoe (USA) bat Millman (AUS) : 7-6 (6), 3-6, 1-6, 6-3, 6-3

Wolf (USA, WC) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4, 6-3

Medvedev (RUS, n°3) bat O'Connell (AUS) : 6-3, 6-2, 6-4



Bautista Agut (ARG, n°8) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Pospisil (CAN) bat Raonic (CAN, n°25) : 6-7 (1), 6-3, 7-6 (4), 6-3)

De Minaur (AUS, n°21) bat Gasquet (FRA) : 6-4, 6-3, 6-7 (6), 7-5

Khachanov (RUS, n°11) bat Kuznetsov (RUS) : 6-3, 6-4, 6-1



Auger-Aliassime (CAN, n°15) bat Murray (GBR) : 6-2, 6-3, 6-4

Moutet (FRA) - Evans (GBR, n°23) : 4-6, 6-3, 6-5, interrompu

Cilic (CRO n°31) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 1-6, 7-6 (2), 7-5

Thiem (AUT, n°2) bat Nagal (IND) : 6-3, 6-3, 6-2