US Open (H) : Medvedev avec Tsitsipas, Nadal avec Alcaraz

Nadal contre Karatsev ou Fognini au deuxième tour

Deux chocs 100% français au premier tour

Les huitièmes de finale théoriques

Les dés sont jetés à New York ! Daniil Medvedev sait désormais qui il devra battre s'il souhaite conserver son titre à l'US Open, lui qui n'a gagné qu'un seul trophée depuis un an (à Los Cabos). Le Russe, tête de série n°1, débutera son tournoi face à l'Américain Kozlov, qui affrontera un Français en cas de victoire : Quentin Halys ou Arthur Rinderknech., impressionnant tout au long de l'été. Mais il faudra pour cela que l'Australien batte Roberto Bautista auparavant. En quarts, Medvedev pourrait ensuite défier Felix Auger-Aliassime, avant une éventuelle demie contre Stefanos Tsitsipas. Mais il faudra que le Grec se défasse possiblement d'Andy Murray, Matteo Berrettini, Taylor Fritz ou Casper Ruud, qui sont également dans son quart de tableau.En bas, ce sont deux Espagnols qui sont les mieux classés, suite au forfait d'Alexander Zverev, blessé : Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Mais s'ils veulent s'affronter pour une place en finale, ils auront du pain sur la planche. Nadal, après un premier tour a priori facile contre l'Australien Hijikata, aura droit à un deuxième plus délicat, contre Aslan Karatsev ou Fabio Fognini, avant un troisième contre Miomir Kecmanovic ou Richard Gasquet, si la logique est respectée. En huitièmes de finale, l'homme aux 22 Grands Chelem pourrait affronter Diego Schwartzman ou Frances Tiafoe. S'il passe ce tour sans encombre, Cameron Norrie, Andrey Rublev ou Denis Shapovalov pourraient être son adversaire en quarts., mais aussi Hubert Hurkacz, Jannik Sinner ou Marin Cilic.Du côté des Français, en attendant d'éventuels joueurs issus des qualifications,Outre le choc 100% bleu entre Halys et Rinderknech, un autre opposera Benjamin Bonzi et Ugo Humbert. Le vainqueur jouera un Australie : Kyrgios ou Kokkinakis. Hugo Gaston a quant à lui hérité d'Alexander Bublik. Dans le bas du tableau, on retrouve, outre Gasquet, Adrian Mannarino qui commencera contre un qualifié pour défiera Goffin ou Musetti, et Benoit Paire qui débutera contre Cameron Norrie. Un Bleu sera-t-il présent en deuxième semaine ?Medvedev - Bautista AgutCarreno Busta - Auger-AliassimeTsitsipas - BerrettiniFritz - RuudHurkacz - SinnerCilic - AlcarazNorrie - RublevSchwartzman - Nadal