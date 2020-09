Coric menait un set un break

Carreno Busta, trois ans après

US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Alexander Zverev a désormais une chance sur quatre de remporter le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière ! Le joueur allemand de 23 ans, qui n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale de l'US Open, s'est qualifié pour les demies en battant Borna Coric alors qu'il était pourtant mal embarqué.Depuis la disqualification de Novak Djokovic, tous les joueurs restant dans le tableau se disent qu'ils ont un énorme coup à jouer dans ce tournoi pour remporter leur premier Majeur, et Zverev et Coric ont été particulièrement tendus durant la rencontre, qui fut d'un niveau de jeu médiocre : 46 fautes directes pour l'Allemand (12 doubles-fautes !) pour 52 points gagnants, et 41 fautes fautes pour 37 points gagnants pour le Croate.Borna Coric a parfaitement entamé la rencontre, avec deux breaks à 2-1 et 4-1 pour empocher le premier set, puis il a mené 4-2 dans le deuxième et pensait peut-être qu'il allait signer un nouvel exploit, lui qui a déjà éliminé Stefanos Tsitsipas durant la quinzaine. Mais le Croate s'est soudainement liquéfié, a vu l'Allemand égaliser à 4-4 et finalement remporter le tie-break sur le score de 7-5. Dans la troisième manche, c'est Zverev qui a breaké en premier à 1-1, mais son adversaire a débreaké immédiatement. Cela s'est là aussi joué au tie-break, et une fois de plus, l'Allemand s'est montré le plus solide (7-1).Cela n'était pas très beau, mais l'essentiel est assuré ! Le joueur allemand va disputer sa deuxième demi-finale de Grand Chelem de suite (il avait perdu contre Thiem en Australie). Ce sera contre Pablo Carreno Busta (1-0 pour Zverev).Trois ans après sa défaite en quatre sets face à Kevin Anderson,Quarante-huit heures après avoir profité de la disqualification de Novak Djokovic pour se qualifier pour les quarts de finale, de surcroît sans avoir à s'épuiser ni à batailler, l'Espagnol s'est offert une vraie victoire cette fois (3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3), aux dépens de Denis Shapovalov. En 2017, déjà, Carreno Busta avait joué un vilain tour à Flushing Meadows au Canadien, alors âgé de seulement 18 ans. Shapovalov a pris de l'âge et du galon, mais cela n'a pas empêché l'Espagnol de l'écarter de nouveau de sa route, après(il y a trois ans, il s'était imposé en trois sets). Une défaite qui devrait laisser beaucoup de regrets au numéro 17 mondial. Ce dernier avait ainsi pris un meilleur départ que son adversaire en remportant le premier set. Renversé ensuite sur deux jeux décisifs perdus consécutivement (7-5 et 7-4), le finaliste de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis avec le Canada a su retrouver ensuite de sa superbe dans le quatrième set, qu'il a remporté sans même laisser le moindre jeu à la tête de série numéro 20. Mais alors que l'on pensait le mieux classé des deux joueurs poursuivre sur sa lancée de la quatrième manche, Carreno Busta, qui venait de se faire manipuler au niveau du dos, a repris les choses en main, signant même l'unique break du set pour avoir finalement le dernier mot.Rublev (RUS, n°10) ou Medvedev (RUS, n°3) - De Minaur (AUS, n°21) ou Thiem (AUT, n°2)bat Shapovalov (CAN, n°12) : 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6, 6-3bat Coric (CRO, n°27) : 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3Rublev (RUS, n°10) - Medvedev (RUS, n°3)De Minaur (AUS, n°21) - Thiem (AUT, n°2)bat Djokovic (SER, n°1) : 6-5, disqualificationbat Goffin (BEL, n°7) : 6-7, 6-3, 6-4, 6-3bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-1, 6-3bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1bat Berrettini (ITA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3, 6-3bat Tiafoe (USA) : 6-4, 6-1, 6-0bat Pospisil (CAN) : 7-6 (6), 6-3, 6-2bat Auger-Aliassime (CAN, n°15) : 7-6 (4), 6-1, 6-1