Ugo Humbert tombe de haut. Ce lundi, le Français, 26eme joueur mondial et tête de série n°23, a été éliminé au premier tour de l'US Open 2021 par l'Allemand Peter Gojowczyk, 141eme joueur mondial et issu des qualifications, en cinq manches (1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4) et 3h00 de jeu. Pourtant, tout avait donc bien débuté pour le Français. A la faveur de deux balles de break transformées sur les trois obtenues, tout en ayant sauvé également une balle de débreak, le Tricolore a alors conclu tranquillement cette première manche, sur un jeu blanc (1-6). Toutefois, Ugo Humbert n'a alors pas été en mesure de confirmer. Dans la deuxième manche, il s'est montré incapable de remporter ses deux premières mises en jeu, pour se retrouver rapidement mené 5-0. Malgré un sursaut d'orgueil et trois balles de débreak obtenues, le mieux classé des deux a alors cédé ce deuxième set (6-1). Dans la troisième manche, le Français a perdu un nouveau service d'entrée, puis un deuxième à 4-2. Dans la foulée, l'Allemand en a profité pour conclure et mener deux manches à une (6-2). Dans le quatrième set, le Tricolore a, cette fois, obtenu, d'entrée, trois balles de break, sans parvenir à en convertir une seule. Pire, dans la foulée, c'est même lui qui a cédé son service, blanc. Toutefois, après deux balles de double-break sauvées à 3-1, le Tricolore est parvenu à débreaker ensuite, pour prendre un nouvel avantage, au meilleur des moments, et égaliser à deux manches partout (5-7). Mais, dans la cinquième et dernière manche, le Français a été le seul à perdre son service, à 2-2, malgré une première balle sauvée. A 4-3, Peter Gojowczyk a alors sauvé trois balles de débreak, pour ensuite filer vers la victoire (6-4). Il n'y aura donc pas de Humbert-Paire au deuxième tour.

Paire également dehors

Un petit tour et puis s'en va. Ce lundi, le Français Benoît Paire, 49eme joueur mondial, a été sorti dès le premier tour de l'US Open 2021 par le Serbe Dusan Lajovic, 40eme joueur mondial, en quatre matches (6-3, 7-5, 2-6, 6-4) et 2h35 de jeu. Dans le premier set, les deux joueurs ont commencé à faire jeu égal pendant les quatre premiers jeux (2-2). A ce moment-là, le Français, qui a de nouveau fait parler de lui pour son comportement, s'est procuré une première balle de break, mais sans la convertir. C'est même son adversaire qui est parvenu à ses fins, sur le jeu suivant, en breakant blanc avant de remporter ensuite cette première manche, sur un ultime jeu blanc (6-3). Le deuxième set fut davantage décousu. Breaké d'entrée, Benoît Paire a débreaké dans la foulée, sur sa deuxième tentative. A 2-2, le Tricolore a de nouveau perdu son service, malgré une première balle sauvée. Mais là encore, il a réussi à revenir à égalité, à 4-3. Finalement, après un troisième et dernier service perdu, à 5-5, le moins bien classé des deux a cédé cette deuxième manche, sur un nouveau jeu blanc (7-5). Dans la troisième manche, les deux joueurs ont de nouveau fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux et jusqu'à ce que le 49eme joueur mondial mène 3-2. A ce moment-là, ce dernier a alors accéléré, remportant les trois derniers jeux et le set (2-6). Mais dans la quatrième et dernière manche, rebelote, avec les deux joueurs incapables de gagner leurs services d'entrée. Le Français a de nouveau sauvé une balle, à 2-2, avant de céder un nouveau service, à 3-3, malgré quatre nouvelles balles sauvées. Après deux premières balles de match, sur le service du Français, Dusan Lajovic a fini par conclure ensuite sur son propre service (6-4).

Hoang n'a pas fait le poids

Antoine Hoang n'ira pas plus loin. Ce lundi, le Français, 150eme joueur mondial et issu des qualifications, a été sorti d'entrée à l'US Open 2021. Face à lui, le local Marcos Giron, 64eme joueur mondial, ne lui a pas fait de cadeaux et s'est finalement imposé en trois manches (6-3, 6-4, 7-5) et 2h30 de jeu. Dans la première manche, le Français a cédé son service d'entrée, avant de manquer de se faire à nouveau breaker à 4-1. Au moment de servir, à 5-2, pour rester en vie dans ce set, le Tricolore a de nouveau dû sauver deux nouvelles balles, synonymes alors de balles de set. Ce n'était que partie remise pour son adversaire, qui a conclu dans la foulée, sur un jeu blanc (6-3). Dans la deuxième manche, les deux hommes ont fait jeu égal, mais seulement pendant les six premiers jeux. A ce moment-là, Antoine Hoang a bien sauvé une première balle de break, mais il n'a ensuite rien pu faire sur la deuxième. Fort de cet avantage, l'Américain a ensuite conclu, sur sa première opportunité (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, ce fut bien plus décousu. Malgré une première balle de break d'entrée, le moins bien classé des deux a ensuite cédé deux services consécutifs, malgré trois balles sauvées, pour se retrouver ensuite rapidement mené 5-1. Le 150eme joueur mondial a alors eu un sursaut d'orgueil, sauvant notamment trois balles de match et débreakant à deux reprises pour égaliser à 5-5. Incapable de confirmer, le Français a perdu un troisième et dernier service dans ce set, dans la foulée. Suffisant pour que son adversaire ne se rate pas ensuite sur sa quatrième balle de match (7-5).