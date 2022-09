US Open (H) : Gasquet file au troisième tour

Richard Gasquet trace sa route. Le Français, 91eme joueur mondial, s'est qualifié pour le troisième tour de l'US Open aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre le Serbe Miomir Kecmanovic, 36eme joueur mondial et tête de série n°32, en quatre manches (6-2, 6-4, 4-6, 6-4) et 2h50 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, le Serbe a alors cédé son service d'entrée. A 2-4, Miomir Kecmanovic a eu une opportunité de débreaker.

Et dans la foulée, au pire des moments, malgré une première balle sauvée, le mieux classé des deux a cédé un nouveau service, synonyme de gain du premier set pour son adversaire du jour (6-2). Dans la deuxième manche, le 36eme joueur mondial s'est procuré trois balles de break d'entrée, avant de céder son service dans la foulée, malgré deux premières balles sauvées. A 5-3, le Français servait alors pour le gain de cette première manche.

Gasquet va retrouver Nadal

S'il a bien obtenu une possibilité de conclure, il a fini par céder son service, malgré une première balle sauvée. Ce n'était que partie remise et, dans la foulée, le Tricolore a conclu sur le propre service de son adversaire du jour (6-4). Dans la troisième manche, d'entrée, Richard Gasquet s'est procuré une balle de break, avant de céder son service dans la foulée. A 3-4, le moins bien classé des deux a su gommer son handicap, avant de perdre un nouveau service dans la foulée. Juste après, la tête de série n°32 a conclu pour revenir à une manche à deux (6-4). Enfin, dans la quatrième et dernière manche, à 2-2, le 91eme joueur mondial a perdu son service, avant de débreaker dans la foulée. Juste après, le Français a sauvé une balle de double-break. Pour finir par prendre l'ultime service de son concurrent, et remporter cette rencontre (6-4). Au prochain tour, le Tricolore retrouvera Rafael Nadal, pour un 18eme affrontement (17-0 pour l'Espagnol).