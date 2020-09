US Open (H) : Gasquet craque face à De Minaur

Richard Gasquet n'en pouvait plus... Le Français a bien résisté, mais il s'est finalement incliné en quatre sets contre Alex De Minaur, la tête de série n°21, au deuxième tour de l'US Open : 6-4, 6-3, 6-7, 7-5 en 3h05. Gasquet aurait même pu rentrer aux vestiaires 45 minutes plus tôt, s'il n'avait pas réussi à sauver les trois balles de match que s'est procuré l'Australien à 6-3 dans le tie-break du troisième set. Le Français a remporté ce jeu décisif 8-4, avant de mener 3-1 dans le quatrième set. Mais la fatigue a commencé à se faire sentir chez le joueur de 34 ans, qui a vu De Minaur revenir à 3-3, et finalement breaker une dernière fois à 6-5, sur un missile de Gasquet sorti dans le couloir, pour s'imposer. C'est donc l'Australien qui affrontera Karen Khachanov, alors que le Français va devoir rester à New York jusqu'à la fin du tournoi, si l'on en croit les informations de L'Equipe, car il a été en contact avec Benoit Paire, testé positif au coronavirus la semaine passée (et négatif depuis).



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Edmund (GBR) : 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2

Struff (ALL, n°28) bat Mmoh (USA, WC) : 6-2, 6-2, 7-5

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Krueger (USA, WC) : 6-1, 6-2, 6-2

Berankis (LIT) bat Johnson (USA) : 7-5, 6-2, 1-6, 7-6 (1)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Kwon (CdS) : 6-7 (5), 6-4, 6-4, 6-2

Fritz (USA, n°19) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3, 6-2

Krajinovic (SER, n°26) bat Giron (USA) : 6-4, 6-1, 6-3

Goffin (BEL, n°7) bat Harris (AFS) : 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Cressy (USA, WC) : 7-6 (2), 6-3, 6-4

Coric (CRO, n°27) bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 6-7 (5), 6-2, 6-3

Thompson (AUS) bat Gerasimov (BIE) : 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Kukushkin (KAZ) bat Garin (CHI, n°13) : 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5



Norrie (GBR) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-4, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Hurkacz (POL, n°24) : 6-4, 1-6, 6-2, 6-2

Mannarino (FRA, n°32) bat Sock (USA) : 7-6 (5), 7-5, 6-2

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nakashima (USA) : 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) - Humbert (FRA)

Ruusuvuori (FIN) - Ruud (NOR, n°30)

Escobedo (USA) - Caruso (ITA)

Barrère (FRA) - Rublev (RUS, n°10)



Dimitrov (BUL, n°14) - Fucsovics (HON)

Tiafoe (USA) - Millman (AUS)

Wolf (USA, WC) - Carballes Baena (ESP)

O'Connell (AUS) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Pospisil (CAN) - Raonic (CAN, n°25)

De Minaur (AUS, n°21) bat Gasquet (FRA) : 6-4, 6-3, 6-7 (6), 7-5

Khachanov (RUS, n°11) bat Kuznetsov (RUS) : 6-3, 6-4, 6-1



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Murray (GBR)

Moutet (FRA) - Evans (GBR, n°23)

Cilic (CRO n°31) - Gombos (SLQ)

Nagal (IND) - Thiem (AUT, n°2)