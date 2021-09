Djokovic et Zverev en quarts

A l'instar de Belinda Bencic chez les femmes, le champion olympique de Tokyo dans le tableau masculin disputera également les quarts de finale de l'US Open. Alexander Zverev, qui vit un été de rêve puisqu'il a aussi remporté le Masters 1000 de Cincinnati, a rallié le cinquième tour à New York en se défaisant de Jannik Sinner sur le score de 6-4, 6-4, 7-6 en 2h27. Dans ce match entre le n°4 et le n°16 mondial (1-1 dans les confrontations avant cette rencontre), le joueur allemand a fait parler son expérience sur les points importants face à un Sinner (20 ans) dont le compteur de quarts de finale en Grand Chelem reste bloqué à un (Roland-Garros 2020) mais qui n'avait, rappelons-le, jamais gagné un match à l'US Open avant cette année.Sinner a égalisé à 4-4 et s'est même procuré deux balles de set à 6-5, mais tout s'est joué au tie-break. Un jeu décisif où l'Italien a mené 6-4 puis 7-6, mais Zverev a aligné trois points de suite pour remporter ce match. Auparavant, il avait empoché le premier set en breakant à 2-2 et le deuxième en breakant à 4-4 avant de sauver deux balles de 5-5. Le voici dont qualifié pour son septième quart en Grand Chelem, le deuxième de suite à New York. Il sera opposé au tour suivant à Lloyd Harris, qu'il a battu deux fois sur deux, et notamment à Cincinnati le mois dernier.Le demi-finale tant attendue entre Zverev et Djokovic se profile plus que jamais, d'autant que si le Serbe a encore laissé traîner un route (1-6, 6-3, 6-2, 6-2, contre le jeune Américain de 20 ans Jenson Brooksby, cette première manche nettement dominée par le 99eme mondial face à un Djokovic pas encore entré dans la partie excepté, le numéro 1 mondial n'a ensuite plus connu le moindre problème face au tombeur de Karatsev et Fritz, balayé dans les trois sets suivants par un "Djoko" parfaitement sûr de son fait et maître de son sujet. Qualifié pour les quarts et donc toujours dans le coup pour aller chercher son vingtième sacre en Grand Chelem, le vainqueur des trois premiers Majeurs de la saison retrouvera au prochain tour Matteo Berrettini, qu'il avait déjà écarté de sa route cette année à Roland-Garros et Wimbledon. L'Italien classé au 8eme rang mondial a mis fin en quatre sets (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) à la belle aventure de l'Allemand Oscar Otte, 144eme mondial et pas aidé lundi par une chute dans le filet qui l'a diminué pour la suite de la rencontre. Berrettini a néanmoins semblé un ton au-dessus de son adversaire sur l'ensemble de la partie.Lloyd Harris, 46eme mondial, disputera le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem, après sa victoire sur Reilly Opelka, tête de série n°22 : 6-4, 6-4, 6-1, 6-3 en 2h34. Face au géant américain, qu'il connait bien puisqu'ils sont nés la même année (1997), le Sud-Africain a profité de la baisse de rythme de son adversaire au fil du match pour l'emporter. Dans un premier set marqué par 27 aces (12 pour Opelka, 15 pour Harris), c'est le Sud-Africain qui a failli conclure en premier, puisqu'il a breaké à 4-4 pour servir pour le gain de la manche. Mais il a été débreaké sur un jeu blanc (5-5), puis a manqué une balle de set à 6-5 dans le tie-break, avant de le perdre finalement 8-6.Harris en a profité pour remporter le deuxième set en breakant à 5-4, le troisième à 1-0 et 3-0, et le quatrième à 0-0 et 5-3. Celui qui sera environ 31eme mondial lundi prochain a désormais un immense défi devant lui : éliminer le champion olympique et gros outsider de ce tournoi.Avec A.C