Privé des deux derniers tournois du Grand Chelem pour cause de blessure à la main puis de covid, Matteo Berrettini compte bien profiter du dernier Majeur de l'année pour briller, et il est désormais assuré de voir la deuxième semaine. Le n°14 mondial n'avait pas la tâche aisée en affrontant Andy Murray (51eme), vainqueur du tournoi il y a dix ans. Face à cet adversaire qu'il avait déjà battu deux fois sur trois, mais sur gazon, l'Italien l'a emporté 6-4, 6-4, 6-7, 6-3 après un combat de 3h46. Auteur de 18 aces et 69% de premières balles, Berrettini a globalement eu la mainmise sur ce match, mais l'Ecossais de 35 ans s'est montré accrocheur. Le Romain a remporté le premier set grâce à un break à 3-3, puis le deuxième en breakant à 4-4. Dans le troisième, l'Italien n'a pas réussi à prendre le service adverse malgré huit occasions, et au jeu décisif, l'ancien n°1 mondial n'a pas fait de détails et l'a remporté 7-1. Sur sa lancée, Murray a breaké d'entrée de quatrième set et pensait peut-être réussir la "remontada", mais immédiatement, Berrettini a égalisé à 1-1, puis a signé un nouveau break à 4-3 pour l'emporter. De quoi lui faire lâcher un cri de rage après la balle de match ! Il s'est extirpé du piège et le voici en huitièmes de finale, contre Alejandro Davidovich Fokina (39eme), qui l'avait battu à Monte-Carlo en 2021.

Khachanov profite du coup de pouce

Pour Karen Khachanov, ce sera une grande première. Jamais qualifié pour une deuxième semaine à l'US Open lors de ses six premières participations, le Russe de 26 ans a vaincu le signe indien cette année, en recevant un petit coup de pouce du destin. Il a en effet bénéficié de l'abandon du Britannique Jack Draper, 53eme mondial et tombeur de Felix Auger-Aliassime au tour précédent. Khachanov menait 6-2, 4-6, 6-5 après 2h27 de jeu quand son adversaire, blessé à la cuisse depuis le début du troisième set, a fait appel au kiné puis a jeté l'éponge. Draper avait pourtant mené 3-0 puis 5-3 dans ce set, avant de perdre trois jeux de suite et dire stop. Le Russe, tête de série n°27, sera opposé à Pablo Carreno Busta ou Alex de Minaur.