US Open (H) : Bautista Agut au tapis, Ruud, Berrettini et Murray en trois sets

Ruud et Berrettini renouent avec la victoire

Déjà un joueur du Top 20 éliminé au premier tour de l'US Open ! Huitième de finaliste à Montréal puis à Cincinnati, le n°18 mondial Roberto Bautista Agut avait de quoi viser la deuxième semaine à New York, mais il est tombé dans le piège Jeffrey Wolf. Invité par les organisateurs, l'Américain de 23 ans à la coupe mulet l'a sèchement battu 6-4, 6-4, 6-4 en 2h13. Le natif de l'Ohio a servi 14 aces et a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré l'Espagnol. Il l'a breaké une fois dans chaque set (à 2-2 dans le premier, 4-4 dans le deuxième et 1-1 dans le troisième) pour décrocher cette victoire de prestige, qui a sauvé les six balles de break du Géorgien. A noter également l'abandon de Maxime Cressy, tête de série n°30, alors qu'il était mené 6-7, 7-5, 5-1 par Marton Fucsovics.Du côté des cadors, le n°7 mondial Casper Ruud, qui n'avait plus gagné depuis son quart de finale à Montréal, a bien débuté son tournoi. Le Norvégien, qui pourrait devenir n°1 mondial dans deux semaines si toutes les planètes s'alignent en sa faveur, a disposé de Kyle Edmund sur le score de 6-3, 7-5, 6-2 en 2h21 en servant 10 aces et en se faisant breaker deux fois, sans conséquence. Le n°14 mondial Matteo Berrettini est passé également en trois sets. L'Italien, qui n'avait gagné aucun match sur dur cet été, a dominé le Chilien Nicolas Jarry sur le score de 6-2, 6-3, 6-3 en 1h57 en servant 10 aces et sans avoir la moindre balle de break à défendre. Pour Tommy Paul, tête de série n°29, ce fut bien plus difficile, mais c'est passé contre Bernabe Zapata Miralles : 4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5 en 3h12 dans un match à douze breaks., qui perd son quatrième match de suite après en avoir gagné huit de suite. L'Ecossais l'a emporté 7-5, 6-3, 6-3 en 2h42, après avoir réussi le break décisif à 6-5 dans le premier set, puis gagné les deux suivants en débutant fort (5-0 dans le deuxième, 5-1 dans le troisième). Prochain adversaire : l'invité américain Nava. Ca passe aussi en trois sets pour Alex De Minaur (n°18), qui a battu Filip Krajinovic 7-5, 6-2, 6-3 en 2h01 dans un match à douze breaks. En revanche, Karen Khachanov (n°27) a lâché un set face à Denis Kudla, avant de l'emporter 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 en 2h10, avec 16 aces à son actif et un seul break concédé.