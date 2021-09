Alcaraz poursuit sa route



🔥 CARLOS ALCARAZ 🔥 pic.twitter.com/LI851kR5Al

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021



HYPE ON 💯

Felix Auger-Aliassime is into the #USOpen quarterfinals for the first time in his career! pic.twitter.com/MZLKUIyiKP



— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

Van de Zandschulp crée la sensation



Cinderella has come to the ball and his name is Botic van de Zandschulp!

The qualifier upsets No. 11 seed Diego Schwartzman to reach the #USOpen quarterfinals. pic.twitter.com/HDZYEFQlhH



— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2021

Medvedev sans souci

A 18 ans,Le héros du tour précédent avec cet exploit retentissant contre Stefanos Tsitsipas et nouveau chouchou des supporters américains a poursuivi sa route dimanche soir en venant à bout en cinq sets (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0, 3h26 de jeu) de l'Allemand Peter Gojowczyk, 141eme mondial et joueur d'un tout autre calibre que Tsitsipas, mais qui a néanmoins posé des difficultés au jeune Espagnol, mené un set à zéro puis deux sets à un un peu plus tard après avoir de nouveau perdu la manche 7-5. Dos au mur, Alcaraz n'a alors plus laissé que des miettes à son adversaire, déjà balayé dans le deuxième set et qui a vécu également un enfer dans les deux dernières manches, remportées 6-2 et 6-0 par un Alcaraz injouable en fin de match.Le Canadien, 15eme au classement, atandis que le protégé de Toni Nadal avait lui sorti une autre tête de série l'Espagnol Roberto Bautista-Agut. Mené un set à rien lui aussi, "FAA" a dicté ensuite sa loi (4-6, 6-2, 7-6, 6-4, 3h28 de jeu) sans trop trembler au jeune Américain de 23 ans qui avait déjà atteint les huitièmes de finale du tournoi la saison dernière.A.CUn score logique et une incroyable sensation ! Les huitièmes de finale de l'US Open ont débuté ce dimanche à New York dans le tableau masculin, et les résultats ont été bien différents l'un de l'autre. Honneur à Botic van de Zandschulp, 117eme mondial et issu des qualifications, qui est devenu le premier qualifié à rallier les quarts de finale du tournoi (après Nicolas Escudé et Gilles Muller) après avoir battu Diego Schwartzman, 14eme mondial en cinq sets et 4h21 de jeu : 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. Le Néerlandais est passé par toutes les émotions, à l'image de son service un brin irrégulier (15 aces, 10 doubles-fautes) mais s'est finalement montré très solide pour conclure et signer l'un des plus grands exploits du tournoi.Il a ensuite mené 4-2 dans le troisième et semblait s'acheminer vers une victoire aussi surprenante que facile, mais l'Argentin, à l'image de Gaël Monfils la veille contre Jannik Sinner, a soudainement retrouvé son niveau de jeu pour égaliser à 4-4, tenir sa mise en jeu à 4-5 30-30, et finalement breaker à 5-5 pour revenir à une manche à deux. Dans la quatrième, Schwartzman a breaké à 3-3 mais a perdu son service dans la foulée (4-4) et a sauvé deux balles de match à 5-4, avant de reprendre le service adverse et égaliser à deux sets partout. Tout s'est donc joué dans le cinquième où van de Zandschulp, après son coup de mou de la fin du quatrième, a parfaitement géré ses émotions pour breaker à 1-0 et 4-1, signer deux jeux blancs sur son service et finalement s'imposer sur sa cinquième balle de match. Quelle victoire inattendue !Le Néerlandais, qui sera au pire 62eme au prochain classement, sera opposé pour une place dans le dernier carré au n°2 mondial, Daniil Medvedev.Auteur de 13 aces et 72% de premières balles, Medvedev n'a perdu qu'une fois son service, alors qu'il avait un break d'avance dans le deuxième set, mais il a enchaîné avec un break dans la foulée (4-3) pour empocher la manche. Trois autres breaks, à 2-1 dans le premier set et à 1-1 et 5-3 dans le troisième, lui ont permis de l'emporter et d'aller défier pour la première fois de sa carrière le redoutable "VDZ".