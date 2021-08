US Open : Gilles Simon forfait pour « raisons médicales »

“medical reasons” in the COVID era is always a 😳 pic.twitter.com/YhZdAZoyK2

Un nouveau coup dur pour Simon en 2021

Il n’y aura pas d’US Open pour Gilles Simon.. Celle-ci n’en a pas dit plus sur la nature exacte de ce pépin. Une annonce assez surprenante pendant cette pandémie de coronavirus qui pour rappel, a déjà contraint Sofia Kenin, testée positive, à se retirer de cette édition. Son forfait vient s'ajouter à ceux de Milos Raonic, Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem ou encore les sœurs Williams. Huitième de finaliste des éditions 2011 et 2014, Simon devait affronter Alejandro Davidovich Fokina pour son entrée en lice à Flushing Meadows. Il est remplacé dans le tableau par le qualifié argentin Trungelliti., en raison des séquelles de la coqueluche.Il a, depuis, pris part à toutes les éditions des tournois du Grand Chelem, catégorie reine de la petite balle jaune dans laquelle il s’est aligné à 60 reprises depuis l’édition 2005 de Roland-Garros. Le joueur de 36 ans vit une saison très délicate tant sur le terrain qu’en dehors. Il a notamment été contraint de faire une pause d’un mois en mars. « Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement. En espérant que le moral revienne le plus rapidement possible », s’était-il alors justifié sur ses réseaux sociaux. De plus, l’homme au bilan de quatre victoires et 17 défaites sur la saison est en pleine dégringolade au classement.